Skiløper ble tatt av snøskred ved Gaustatoppen

Politiet ble varslet om skredet klokken 16.10 tirsdag ettermiddag.

Skredet gikk mellom fylkesveien og Gaustabanen. Det ble satt i gang søk i snømassene, mannskaper med hund deltok. I tillegg fløy et politihelikopter over området med et varmesøkende kamera.

Luftambulansen var på stedet.

Politiet meldte litt før klokken 17.50 at de har vært i kontakt med fire skiløpere som skal ha utløst skredet.

En av skiløperne ble tatt av snømassene, men klarte seg ved å flyte oppå snøen.

De har forklart at det ikke var andre personer der som er blitt tatt av skredet. Politiet meldte da at aksjonen på stedet ble avsluttet.