Mot land kommer en selsom farkost: En platting med utemøbler er tatt av flomvannet, men stakes i land av Morten Verket. Han får god hjelp av barna sine, Lilly (6) og Max Leander (8).

Ved idylliske Frognerstrand campingplass ved Glomma har folk og gravemaskiner jobbet hele natten med å bygge sandvoller til vern mot oversvømmelsen.

Men for flere av campingvogneierne kom flommen for brått på: Vogner, fortelt og hytter står allerede ute i stri elvestrøm, 30–40 meter fra tørt land.

Tor Stenersen

– Vi fant plattingen langt der borte, sier pappa Morten Verket og peker.

Fant kjøleskapet flytende

Campingvognen ligger i motsatt retning ute i den flomstore Glomma, som nå er to meter høyere enn normalt.

Kjøleskapet fant de også flytende og fikk berget om bord.

Lilly (6) tar et ufrivillig bad fra plattingen som hun nå har omdøpt til sjørøverflåte. Og broren Max Leander hutrer allerede fornøyd etter et iskaldt Glomma-bad.

Håper campingvognen går klar av flomvannet

– De kom og hentet meg med hjullaster, sier Geir Ståhl.

Natt til torsdag ble han fanget ute i campingvognen sin med vann på alle kanter.

Nå skuer han ut mot campingvogn med hytte og lurer på om hvordan det går.

Han bor fast hele året på Frognerstrand campingplass og har kremplassering helt ytterst. Vanligvis 2,5 meter fra vannkanten – men ikke akkurat nå.

– Jeg har støpt solid underlag som skulle tåle en storflom slik vi hadde her i 2013. I år er det like ille. Nå håper jeg bare flommen har nådd toppen og at vannet ikke stiger mer, sier han.

– Ikke noe sted er finere å bo enn her.

Søndag i 18-tiden kom NVE med en ny statusoppdatering om situasjonen. Hovedpunkter: Vannstanden stiger fremdeles i Mjøsa og Øyeren, og i Glomma sør for Skarnes.

– Selv om flomvarslene på rødt nivå nå er nedgradert til oransje, det er mye vann som skal gjennom de nedre delene av vassdragene, blant annet i Øyeren og Mjøsa. Vi er fortsatt i en flomsituasjon på et nivå som anses som alvorlig, med oransje nivå over store områder, sier Ann-Live Øye Leine, vakthavende hydrolog ved Flomvarslingen.

Geir Ståhl er mest redd for skader på møbler og innbo.

– Trekker vannet inn i gulvet, er det kjørt for vognen, sier han.

Campingnaboer har vasset ut for å sjekke og rapporterer tilbake om at det fortsatt går greit. Ståhl krysser fingrene.

Gunvor Olsen og familien har fått sin campingvogn inn på tørt land i tide.

– Da jeg våknet torsdag morgen, var det vann overalt. Siden har det bare økt på, forteller hun.

De velger å ha en plass litt lenger inn på land etter dette.

Lørdag kom det lite eller ingen nedbør på Østlandet. Nedbør- og temperaturprognosene for de kommende dagene er gunstige for fortsatt nedgang av flomvannføringene, melder NVE.

Men flomvarselet søndag formiddag viste at vannstanden fremdeles stiger i Glomma fra Skarnes og nedover, og i Mjøsa og Øyeren.