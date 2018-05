Flere veier stengt som følge av flommen på Østlandet

Aftenposten følger flommen tett og alle artiklene vil være åpne, også for dem som ikke er abonnenter: Direkte her

Norges vassdrags- og energidirektorat oppdaterte lørdag morgen sitt flomvarsel til rødt ved Glomma ned til Vorma, Trysil og store deler av Oppland, Hedmark og Buskerud.

Vann oppunder broer, stengte veier, minst en stengt barnehage, evakuerte etter jordskred og vann i kjellere: Flommen fikk raskt en rekke konsekvenser utover fredagen.

I Østerdalen ble E3, som forbinder Østlandet og Trøndelag, stengt ved Rena. I Gudbrandsdalen var E6 åpen, men et par steder holdt det hardt.

E6 er stengt for personbiler ved Fåvang, på strekningen Lillehammer-Otta. Kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn kan passere, melder Statens vegvesen. Her vurderes det fortløpende om veien skal stenges for alle kjøretøy.



Ser ut til å ha nådd toppen i Elverum

– Det ser ut til å ha kulminert i Elverum. Det stiger hvert fall ikke raskt der nå, sier vakthavende hydrolog i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Elise Trondsen tidlig lørdag morgen.

Det vil fortsatt ta tid før man når toppen ved Øyeren, som akkurat har kommet til gult nivå, sier hun.

– I Gudbrandsdalslågen stiger det fortsatt ved Losna i Ringebu kommune. Vi antar at det vil ta et par timer før det kulminerer, sier hun.

– Vi tror at vi i løpet av ikke altfor lang tid har nådd toppen også her.

Da alarmen gikk fredag, hadde både Hedmark og Oppland holdt krisemøter i fylkesberedskapsrådene og sørget for å ha en felles situasjonsforståelse.

– Vi har høy beredskap, sa Lund.

Stengte veier og vann i private kjellere var hovedproblemene. I tillegg var et titall personer i Oppland evakuert etter jordskred, opplyser Lund.

– To steder i Ringebu er E6 truet. Der elven Tromsa renner under veien, står vannet helt oppunder broen. Og ved et sted som heter Krekke, er vannet også helt oppe i veien. Ved Krekke er det dessuten vanskelig med omkjøringsveier for tungtransport, fortalte Lund.

– I Mjøsa vil vannet ikke nå toppen før etter 17. mai. Hva er skadepotensialet her?

– Det er særlig tre punkter som ligger i faresonen: Strandtorget på Lillehammer, CC på Gjøvik og Vikingskipet på Hamar. I tillegg er det endel gårder og båthus som er utsatt. Men dette er jo prognoser. Det er fortsatt god plass i Mjøsa, sa Lund.