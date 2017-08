Alvorlig for mann (23) som hoppet i Nidelva i Trondheim

– Mannen var ikke bevisst da han ble tatt opp av brannbåten, ssier operasjonsleder Astrid Metlid i Trøndelag politidistrikt til Adressa.no.

Den unge mannen fikk først livreddende førstehjelp på ei brygge i nærheten, og ble sendt til St. Olavs hospital.

– Han er alvorlig skadd og tilstanden er alvorlig, sa Metlid klokken 21.50.

St. Olavs hospital skriver på sine sider at mannen blir behandlet på intensiven for meget alvorlige skader, og at tilstanden er ustabil.

Brukte helikopter og dykkere

Politiet fikk melding om hendelsen i Midtbyen klokken 19.53 lørdag kveld, og det ble sendt store ressurser til stedet.

– Vi stilte med mange ressurser, og søkte ei kort stund før han ble funnet. Det gikk relativt fort, opplyste vaktleder Roger Gjersvold ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag.

Det ble satt inn både helikopter og dykkere i søket. Klokken 20.20 var mannen opp av vannet.

Skal ha hoppet med vilje

Politiet har dannet seg et bilde av hva som skal ha skjedd i forkant av redningsaksjonen.

– Vitner ringte og fortalte at en person skal ha hoppet i elva. To personer skal så ha hoppet etter for å hjelpe den første personen, fortalte Metlid.

To kom seg opp ved egen hjelp. De tre personene som var involvert var på en fest sammen.

Politiet er av den oppfatning at mannen hoppet av egen vilje i Nidelva, men at han har feilvurdert faren ved dette.