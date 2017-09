– Hvis denne dommen blir stående, har ikke Eirik Jensen bare gjort seg skyldig i korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling, men også i å stjele litt av tilliten som politiet har jobbet seg opp over generasjoner.

Det sier Peter Christian Frølich (H), medlem i justiskomiteen på Stortinget.

Han er klar på at det bør gjennomføres en ekstern granskning av Oslo politidistrikt, slik politimester Hans Sverre Sjøvold har åpnet for i et intervju med Aftenposten og flere andre medier.

– Vanligvis er det naturlig å ta forbehold til endelig dom er avsagt. Men etter å ha hørt dommen opplest i dag, lurer man på hvordan i alle dager Oslo politidistrikt har håndtert denne typen saker, sier Frølich.

– En granskning er et naturlig sted å begynne, uansett utfall av dommen.

Han legger til at informantarbeid og undercover-arbeid av denne typen er noe av det mest kompliserte politiet arbeider med.

– Men dermed er også kravet til etterprøvbarhet og kontroll ganske enormt, sier han.

– At man ser ut til å ha litt å lære her, er en underdrivelse.

Til Aftenposten sier politimester Sjøvold at det er blitt gjort endringer i reglene rundt informantbehandling: virksomheten har gått fra å være svært uregulert til stramt regulert.

Frølich sier det er betryggende at rutinene er strammet inn de senere årene.

– Alvorlig tillitsbrudd

Margunn Ebbesen, også medlem av justiskomiteen for Høyre, tar forbehold om at dommen ikke er endelig.

– Men blir dommen stående, er det et alvorlig tillitsbrudd til politiet – som vi alle skal ha tillit til, sier hun.

– Det å bygge opp tillit igjen er viktig for politiet, og da bør alt komme frem. Vi må få klarhet i hvordan et slikt tillitsbrudd kunne skje, og derfor bør det en granskning til.

Justiskomiteens leder, Hadia Tajik (A), ønsket ikke å uttale seg om saken fordi dommen ikke er rettskraftig. Heller ikke andre nestleder i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), ønsket å kommentere saken mandag kveld.

– Dommen betyr at politiet ristes i filler

Jan Arild Ellingsen (Frp) i justiskomiteen sier at det å åpne for en ekstern granskning er noe av det smarteste politimester Sjøvold har gjort på lenge.

Ellingsen ble overrasket over dommen på 21 års fengsel.

– Dette viser at det er på tide at politiet får den smekken de fortjener. Enten har de med vitende og vilje operert ulovlig for å skaffe seg gode resultater, eller man har ikke hatt oversikt over hvordan mannskapene har jobbet. Politiet kan ikke være overordnet den samme loven som vi andre må overholde, sier han.

– Vi har sett i løpet av rettssaken at det har vært nok av advarsler når det gjaldt Jensen, men man har ignorert dem.

Ellingsen påpeker at dette er bare er én i rekken av stygge saker som viser at norsk politi ikke er gode nok på ledelse, og trekker frem Hordaland politidistrikt som eksempel.

– Jeg har store forventninger til at Politidirektoratet tar tak i dette, sier han.

– Denne dommen – hvis den blir rettskraftig – betyr at Politi-Norge ristes i filler, i hvert fall den delen av Politi-Norge som heter Oslo, fastslår Ellingsen.

– Mildt sagt merkelig

Medlem i justiskomiteen, Jorodd Asphjell fra Arbeiderpartiet, synes også det er rett og rimelig med en granskning av Oslo politidistrikt etter dommen.

– Hvordan dette kunne foregå over så lang tid uten at noen varsellamper har kommet på, er mildt sagt merkelig – tatt i betraktning av at det har vært satt spørsmålstegn ved den tette kontakten mellom de to dømte, sier hun.

– Hvis denne dommen blir stående, er det både viktig og riktig at det blir foretatt en granskning.

Cappelen til TV2:- Tragedie også for politiet

I et intervju med TV2 mandag understreker Gjermund Cappelen at han er glad for at domstolen har trodd på hans versjon av saken – men at han ikke er glad for den lange dommen til Jensen.

– Det er klart dette er en tragedie, for Jensen, for hans familie, for alle, og for politiet også. Han har kjempet hardt imot, men det er jo kanskje på tide å se seg selv i speilet, sier Cappelen til TV2.no

Selv om Cappelen fikk strafferabatt for å ha samarbeidet med politiet, innrømmer han at han er skuffet over lengden på dommen han fikk.