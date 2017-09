Forsinkelser på T-banen i Oslo

– Vi har problemer med skiltingen på alle togsettene våre etter oppdatering i natt, skriver Sporveien på Twitter mandag morgen.

De opplyser om at togførerne annonserer destinasjonene.

På twitter melder Sporveien at også flere avganger er innstilt i morgentimene.

I tillegg er Gjøvikbanen sperret etter at et tog kjørte på en glassflaske som lå i sporet ved Tøyen. Politiet opplyste at de måtte skyte hull i flasken. Strekningen er igjen åpnet for trafikk, men noen det vil være noen forsinkelser, melder Bane Nor rett over klokken seks mandag morgen. De vil undersøke hvordan flasken havnet på sporet.

En signalfeil fører til forsinkelser mellom Tangen og Eidsvoll, skriver VG. Bane Nor jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det tar.