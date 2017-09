Kleskjeden Moods of Norway er konkurs

Saken oppdateres

Moods of Norway har i lang tid slitt med dårlig lønnsomhet. Resultatet før skatt i 2016 ble på minus 30 millioner og tallene for 2017 viser så langt en fortsatt negativ utvikling, skriver selskapet i en pressemelding.

Blant årsakene til svakere lønnsomhet er selskapets internasjonale satsing og varekostnader i amerikanske dollar, samt valutaeksponeringen som nå har ytterligere forverret en fra før presset økonomisk situasjon.

– Dette er en utrolig trist dag for alle i Moods of Norway. Gründerne og styret vil takke alle våre ansatte for den utrolig gode jobben de har gjort i en så turbulent tid, sier gründer Simen Staalnacke ifølge pressemeldingen.

Selskapet ble grunnlagt i Stryn i 2003 av Stefan Dahlkvist, Peder Børresen og Simen Staalnacke.

Siden den gang har de etbalert 18 butikker over hele landet og har om lag 100 medarbeidere på sine kontorer i Stryn og Oslo.

Den norske produsenten av moteklær har også satset utenlands med butikker blant annet i Los Angeles og New York.

Konkursen omfatter Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS. Driften i selskapene Brandstad, Moods Sverige og Moods USA fortsetter som normalt.

«Tusen, tusen takk for dansen», skriver de i pressemeldingen.