Trond Giske krever svar fra Siv Jensen: – Hvorfor mistet hun tilliten til Meyer akkurat nå?

– Det er grunn til å spørre om Siv Jensens motiv for å gripe inn akkurat nå. Var dette på grunn av reaksjonen som kom, særlig fra Frp på Stortinget, etter at forsker Erling Holmøy ble flyttet, sier Trond Giske (Ap) til Aftenposten.

Ap-nestlederen forventer en begrunnelse fra finansministerens for hvorfor hun ikke lenger har tillit til SSB-sjef Christine Meyer.

Striden rundt Holmøy

Konflikten rundt Norges produsent av offisiell statistikk har blitt stadig voldsommere de siste dagene. Pressekonferanser, spekulasjoner og harde påstander fra SSB-sjef Christine Meyer og finansminister Siv Jensen har haglet.

Fredag kulminerte striden med en åpne mistillitserklæring fra Siv Jensen mot Christine Meyer, og hard kritikk også den andre veien. Møtet de to skulle ha, ble det ikke noe av.

Mye av striden har handlet om SSB-forsker Erling Holmøy Holmøy som utformer det såkalte innvandringsregnskapet til SSB. Han er blant dem Meyer har foreslått å flytte ut av forskningsavdelingen, noe Holmøy selv er sterkt kritisk til.

Innvandringskritiske røster har dermed stilt spørsmål om Meyers omorganisering er politisk motivert.

Hvis det er press fra Frp på Stortinget som er grunnen til mistilliten, vil Giske ta Meyer i forsvar:

– Det er i så fall en svært dårlig begrunnelse for å inngi mistillit til SSB sjefen, for det er hennes suverene beslutningsmyndighet, sier han om omplasseringen av Holmøy.

Uten tillit til Meyer

Giske mener det store spørsmålet er hva som har gjort at Siv Jensen har mistet tilliten til Meyer.

– Det synes jeg er veldig dårlig forklart, sier han.

Giske sier Jensen har gitt inntrykk av at departementet har forsøkt å få Meyer til å stille omorganiseringen i bero.

– Men Meyer sier det motsatte, og at hun har følt støtte fra departementet for å gjennomføre omstillingen. Det som skjer nå er veldig underlig i lys av at omstillingen har vært kjent i hele år, sier Giske.

Giske mener det er «veldig alvorlig» når SSB-sjefen er bekymret for SSBs uavhengighet.

– Det er nedfelt i lov at SSB skal være uavhengig. Det står spesifikt i loven hvilke oppgaver som tillegger direktøren og hvilke som tilhører styret. I tildelingsbrevet for hvert budsjettår bør jo Finansdepartementet ha noen meninger om hva SSB skal drive med, men enkeltforskere og prosjektet må SSB selv styre, sier han.

Nærmer seg kontrollkomiteen

SVs finanspolitisk talskvinne Kari Elisabeth Kaski har samme budskapet som Giske.

– Det vi ønsker svar på nå er hvorfor Siv Jensen har mistet tilliten til Meyer, og når det skjedde. Hvis det er sånn at Jensen har gått inn og styrt SSB på bakgrunn av en konkret sak, innvandring, og mistet tilliten til Meyer på grunn av dette, er det utrolig alvorlig og bør opp i Stortinget, sier Kaski.

Hun syns Jensen viser dårlig lederskap.

– Dette er en omorganisering hun har startet, men hun lar Meyer ta støyten uten at hun er tydelig på hvilken rolle SSB skal ha, sier Kaski.

– Mener du finansministeren var tydelig nok da hun fikk spørsmål om hun har forsøkt å styre SSB?

– Nei, jeg syns ikke det. Jeg opplever ikke at Jensen i tilstrekkelig grad har avklart sin rolle. Det kan jo se ut som at hun grep inn først når det ble snakk om innvandringsregnskapet. Hvis det stemmer, er det et forsøk på å styre forskning. Det veldig alvorlig og nærmer seg en kontrollsak i Stortinget, sier Kaski.

Hun mener det er alvorlig at det stilles spørsmål ved SSBs uavhengighet.

– Vi må komme til bunns i dette, sier Kaski.

Skulle det vise seg at det har vært et forsøk på styring av forskning og statistikk utelukker hun ikke at kontrollkomiteen på Stortinget kobles inn.

– Hvis det er tilfellet så kan det være en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen.