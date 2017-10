Våknet du av skjelvet, var du definitivt ikke alene. Et jordskjelv med en styrke på 2,5 på Richters skala rammet Oslo-området i 2-tiden.

Forskningsinstituttet NORSAR på Kjeller fikk i løpet av natten rundt 50 henvendelser fra folk i Oslo, Asker og Bærum og Romerike.

Skjelvet er rapportert følt så langt nord som Hønefoss. Det skal være rundt 15 kilometer dypt. I nærheten av episenteret i Lillomarka kunne folk merke at husene ristet.

Fra arkivet: Presten ble likblek og avbrøt søndagspreken da jordskjelvet rammet Oslo i 1904

– Det er et jordskjelv av mindre styrke. Men det bor jo mange i området rundt episenteret. Derfor var det mange som merket det, sier avdelingsleder for jordskjelvrisiko i NORSAR, Dominik H. Lang til Aftenposten.

De som ringte inn, tok det med fatning, ifølge Lang.

– Folk blir vel først redde når ting faller ned og knuser eller strømmen går samtidig, tror han.

MAY SYNNØVE ROGNE

Glassene knuste på Lørenskog

Politiet i Oslo og Romerike har fått få henvendelser i løpet av natten og søndag morgen.

Bjørn Christian Willersrud, operasjonsleder i Romerike politidistrikt, forteller at flere personer ringte inn til politiet da bakken ristet og de hørte et drønn.

En innringer fra Lørenskog fortalte at det ristet såpass kraftig at alle glassene falt ut av skapet.

Oslo politidistrikt har ikke fått noen henvendelser om jordskjelvet søndag morgen, og få henvendelser om natten. En person ringte inn for å melde fra om et høyt smell og at det ristet i huset litt etter klokken 02.15, men politiet vil ikke gå ut ifra at det er knyttet til jordskjelvet, opplyser operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Steinar Hausvik

NORSAR

Rystelser oppleves ulikt

At skjelvet skjedde midt på natten, kan også være en årsak til at mange kunne føle det, ifølge Lang. Rystelsene føles gjerne sterkere når man er innendørs. Det kan klirre i glass og gjenstander beveger seg.

– De som er nær episenteret, vil da kjenne vertikale rystelser. Lenger unna oppleves de horisontale, fordi bølgene er annerledes.

– Hvor vanlig er skjelv av denne styrken?

– Det er ganske vanlig i resten av landet, men skjer ikke så ofte i Oslo-området, sier han.

Det er ikke rapportert om flere skjelv hverken før eller etter.

– Etterskjelv er ikke så vanlig med med mindre skjelv som dette, sier Lang.

Storskjelv kan skje igjen

En oversikt fra NORSAR viser at Lillomarka-skjelvet er det 12. på like mange måneder. Rystelsene er spredt rundt i hele landet.

Fakta: Jordskjelv siste 12 måneder 29.10.17: Lillomarka (styrke 2.5) 12.10.17: Masi, Finnmark (1.9) 2.8.17: Solund kommune i Sogn og Fjordane (3.2) 30.6.17: Nordsjøen – 200 km utenfor vestlandskysten (4.5) 25.6.17: Haugesund (2.7) 31.5.17: Hornsund, Svalbard (4.8) 30.4.17: Flekkefjord (3.0) 14.2.17: Meløy, Nordland (2.0) 2.2.17: Elverum (2.0) 5.1.17: Nord-Trøndelag (2.8) 29.12.16: Meløy, Nordland (3.7) 11.10.16: Vest for Florø (1.8) Kilde: NORSAR – Jordskjelv.no

Nylig ble 113-årsdagen for det store Oslo-skjelvet i 1904 markert. Hendelsen skjedde midt i kirketid. Skjelvet, som i senere tid er anslått til en styrke på 5,4, skapte panikk og opptøyer.

– Vi må regne med at det kan skje en gang også i fremtiden. Derfor er det ikke forbausende at det plutselig kommer et skjelv med styrke 2,5.

Ifølge jordskjelveksperten regner man med at større skader først vil oppstå ved styrke 4. Richters skala er logaritmisk. En skjelv med styrke 4 vil være rundt tusen ganger kraftigere enn et skjelv på 2.

Hoppet og spratt på Jan Mayen

Det kraftigste jordskjelvet målt på norsk territorium i nyere tid er skjelvet ved Jan Mayen 30. august 2012. NORSARs målestasjoner registrerte styrken til 6,6.

Ifølge U.S. Geological Survey hadde det et dyp på 9,9 km i Midthavsryggen ca. 100 kilometer nordvest for Jan Mayen.

Fakta: De største jordskjelvene i norsk historie: Lurøy-området utenfor Nordland. Beregnet til 5,8 på Richters skala. 31.08.1819 Halten Terrace i Nordsjøen. Beregnet til 5,7 på Richters skala. 09.03.1866 Kattegat. Beregnet til 5,6 på Richters skala. 22.12.1759 Oslofjorden. Beregnet til 5,4 på Richters skala. 23.10.1904 Vestlandet. Målt til 5,3 på Richters skala. 08.08.1988 Vestlandet. Målt til 5,1 på Richters skala. 23.01.1989 Vestlandet. Målt til 4.7 på Richters skala. 05.02.1986

Thor Paul Gjelseth, stasjonssjef på Jan Mayen, fortalte til Aftenposten den gang at kjempestore steiner rullet ned fra fjellet og holdt på å treffe en bil under skjelvet. Utover det – ingen stor dramatikk. Som han sa etter hendelsen:

– Det er ikke noen store materielle skader. Noe ramlet ned av veggene og ting hoppet ut av skuffene, men alt er under kontroll nå.