Jenny Othilie Skoglund Torp var en blid og gurglende baby. Foreldrene Sara og Mads Martin gledet seg over den førstefødte. Men da datteren var 8 uker, snek bekymringen seg inn. På kontroll ble det oppdaget at hun hadde et hodemål som var over gjennomsnittet.

Riktignok ikke mer enn to cm, men nok til at legen på helsestasjonen kontaktet sykehuslege.