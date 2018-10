NRK: Drapet på Majorstuen kan ha vært mislykket ransforsøk

Tidligere onsdag kveld meldte TV 2 at kilder i politiet sier de har fått tips om at 24-åringen vekslet ut bitcoin i en stor pengesum før han ble funnet død i leiligheten sin i Arbos gate mandag formiddag. Ifølge tipset ble deler av beløpet oppbevart i leiligheten. Dette er noe politiet nå undersøker. Flere personer i 24-åringens omgangskrets skal ha kjent til pengene.

Leiligheten han delte med flere andre ligger på bakkeplan, og det skal ifølge NRK ha vært vanlig blant dem å klatre inn et vindu som alternativ adkomstvei. Politiet undersøker blant annet om gjerningspersonen kom inn samme vei.

Ifølge NRK er nå en av teoriene politiet jobber med at den ukjente gjerningsmannen tok seg inn via vinduet med intensjon om å tilrane seg pengene. I stedet skal det ha oppstått en blodig kamp der 24-åringen ble knivstukket mer enn 20 ganger, etter det NRK får opplyst. Den foreløpige obduksjonsrapporten er klar, men politiet har ikke offisielt kommentert detaljene i den, utover at den viser at de har å gjøre med et svært alvorlig drap.

Politiinspektør Grete Metlid vil sent onsdag kveld ikke kommentere detaljene i opplysningene verken fra TV 2 eller NRK, men sier politiet er kjent med et tips som omhandler Bitcoin og at de har oppmerksomhet rettet mot utganger og mulige adkomstveier.

Politiet understreker at de etterforsker drapssaken bredt og at de sjekker ut en rekke tips. Onsdag kveld var det fortsatt ikke noe gjennombrudd i saken. Ingen er verken pågrepet, mistenkt eller siktet.