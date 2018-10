Gutt (4) alvorlig skadet etter påkjørsel på Karmøy

Gutten ble fraktet til sykehuset i Hordaland i luftambulanse etter ulykken torsdag, da han ble påkjørt i Nettavegen på Karmøy. Det ble opplyst at gutten hadde «potensielt hodeskader», men var våken hele tiden etter ulykken.

Politiet meldte om ulykken på Twitter klokken 17.48.

– Uhellet skjedde under lek i et boligfelt med fartsgrense 30 km/t. Fører skal ha holdt lav hastighet da gutten på en eller annen måte havnet under bilen. Gutten ble raskt frigjort og ved bevissthet, melder politiet i Sørvest.

Bilføreren var en mann i 50-årene. Førerkortet ble ikke beslaglagt ut fra de vurderinger som ble gjort, opplyser politiet.