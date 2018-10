Skjåk kommune: Advarer folk mot å reise hjem

Flere veier i Sogn og Fjordane og Oppland er stengt som følge av høy vannstad og ras natt til mandag. Det er store vannmengder i flere vassdrag på Vestlandet, blant annet i Stryn, Luster, Årdal og Aurland. Nå ser det ut til at det snur, ifølge politiet.

– Nedbøren har gitt seg og vannføringen er i retur, sier operasjonsleder Lars Geitle ved Vest politidistrikt klokken 05 mandag morgen til Bergens Tidende.

Alarmsentralen i Sogn og Fjordane har ikke hatt flere flomrelatere hendelser i løpet av natten. Det har heller ikke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Vi venter på dagslyset for å gjøre nye vurderinger. Selv om nedbøren er over, er det litt treghet i systemet med tanke på flom. Sannsynligheten for nye skader minker, men det kan også oppstå skader i forbindelse med at vannet trekker seg tilbake, sier regionsjef Brigt Samdal i NVE, ifølge BT.

Ørn Borgen / NTB scanpix

Store vannmengder

I Skjåk er 77 personer fortsatt evakuert mandag morgen, opplyser ordfører i Skjåk kommune, Elias Sperstad, til Aftenposten. Ytterligere 18 personer skal evakueres i løpet av morgentimene fra et hyttefelt ved Liavatne.

Skjåk kommune advarer på sine nettsider de evakuerte mot å reise hjem, og forklarer dette med risiko for jordras. De oppfordrer også innbyggerne om å spare på drikkevannet.

Ordføreren mener de likevel har rimelig god kontroll på situasjonen.

– Vannmassene er på vei ned, den har allerede sunket 10–15 centimeter. Jeg har også fått rapport fra fjellet. På 1000 meter er det nå kuldegrader og det betyr at situasjonen snart vil normalisere seg, sier han.

– Det er ingen som lider noen nød, legger han til.

Ennå har de ikke oversikt over skadeomfanget.

– Vi har ennå ikke oversikt, men vi vet at det er store skader på hus og eiendom, sier Sperstad.

Sauda

– Det er fortsatt en alvorlig situasjon, men den er vesentlig mindre dramatisk enn den var søndag, sier Harald Eikrem beredskapskoordinator i Sauda kommune til Stavanger Aftenblad.

De siste dagene har det regnet kraftig i Sauda. Bare siden fredag har det kommet 240 millimeter nedbør. Det har ført til overløp i Saudefaldene slik at vannet flommer over demningen. Hellandsbygdelva, som går gjennom Hellandsbygd, har flommet over sine bredder.

Hellandsbygd ligger mellom Sauda og Røldal.

Ørn Borgen / NTB scanpix

Oransje nivå

Evakuering har også vært nødvendig i Luster. Mange har fått vann i kjellere, og flere veier er stengt.

Varselet om flomfare er ifølge varsom.no på oransje nivå for Hordaland, Sogn og Fjordane og Ottavassdraget i Oppland mandag.

I Hordaland truer vannmassene ifølge Bergens Tidende Opo bro på riksvei 13 midt i Odda sentrum. Broen er stengt etter at den har fått seg en knekk av vannmassene, som fosser nedover elven.

Nattejobbing

Mange broer og veier er også stengt langs elven Otta i Oppland. I løpet av søndagskvelden steg vannet i elven med 40 centimeter i Sel kommune, og ifølge Gudbrandsdølen Dagningen er det nå på nivå med normal vårflom.

Ørn Borgen / NTB scanpix

I Skjåk blir det natt til mandag arbeidet med å sikre elvebredder mot leirskred og flom, fremdeles i sidelengs striregn. Alle rundballer ble fjernet fra elvebredden, det samme og med alle campingvogner på Otta camping, de ble fraktet vekk fra den stigende vannlinjen.

Det er allerede varslet at skoler og barnehager i kommunen er stengt mandag som følge av flommen.

Ørn Borgen / NTB scanpix

Isolert

Tidligere søndag måtte folk i opplandskommunen evakueres med traktor på grunn av de enorme vannmengdene rundt husene deres, noe som ble omtalt i lokalavisen Fjuken.

– Jeg er en godt voksen kar, men jeg har aldri opplevd noe lignende, sa Skjåk-ordfører Elias Sperstad (Sp) til NTB.

Tage Skjaak Moen / NTB scanpix

Søndag var 30 innbyggere i Luster kommune i Sogn og Fjordane ikke bare isolert, men hadde også mistet strømmen.

– Det er fortsatt 20 stykker som er isolert på to plasser. Elven stiger markant, særlig Fortunselva, og vi følger med på situasjonen, sier ordfører Ivar Kvalen i Luster kommune til VG sent søndag kveld.

Steinras

Fylkesvei 53 i Årdalstangen er stengt etter at det gikk et ras rundt klokken 23. Trafikken dirigeres manuelt forbi Kalandsvannet på grunn av oversvømmelse.