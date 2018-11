Hareide til Aftenposten Junior: – Jeg visste at det kom til å bli bråk

Denne artikkelen ble først publisert i Aftenposten Junior.

– Noen sier at det ikke var så lurt det jeg gjorde, sier Knut Arild Hareide da Junior-journalistene Savine og Reuben intervjuer ham på kontoret hans.

Ble lei seg

For én måned siden sa Hareide noe uventet, som har skapt mye bråk. Han vil at partiet hans (KrF) skal samarbeide med Arbeiderpartiet i stedet for Høyre. Det betyr at vi kanskje får en ny statsminister i Norge i høst (les mer om dette i den blå pilen).

Mange i Hareides parti ble overrasket, sinte og lei seg for dette, og nå er det ikke sikkert at han får det som han vil.

Fakta: Dette skjer nå Fredag skal 190 KrF-politikere møtes og stemme på om KrF skal samarbeide med Høyre eller Arbeiderpartiet. Hvis Hareide får det som han vil, vil KrF danne regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i høst. Da blir Jonas Gahr Støre ny statsminister i Norge i stedet for Erna Solberg.

– Hvem er egentlig Knut Arild Hareide?

– Jeg er 45 år og pappa til to barn, Sara (5) og Tord Olav (3). Jeg er leder for Kristelig Folkeparti (KrF).

– Hvorfor vil du bytte statsminister nå?

– Jeg vil egentlig ikke bytte statsminister. Men det er en følge av at jeg vil at KrF skal bytte side. Jeg lovte etter valget i fjor at Erna Solberg skulle få fortsette en stund til som statsminister. Derfor skjer dette først nå.

– Er det noe spesielt du ikke liker med Erna?

– Erna har gjort en god jobb som statsminister. Men noen ting i Norge har gått i feil retning mens hun har styrt. Jeg vil at det skal bli mindre forskjeller mellom fattige og rike i Norge, sier Hareide.

Da Aftenposten Junior gikk i trykken fredag, så det ut som de fleste i KrF ikke er enige med Hareide.

– Var det litt dumt å foreslå?

– Nei. Jeg visste da jeg foreslo det, at jeg kunne tape. Mange støtter meg også, så det kommer til å bli en veldig jevn avstemning fredag.

Bjørge, Stein

– Skjønte du ikke at det kom til å bli mye bråk?

– Jo, jeg visste det. Men likevel gjorde jeg det fordi jeg mener det var riktig.

– Er det ikke slitsomt å få så mye kjeft?

– Jo, men jeg har bedt litt om det selv. Og det må være lov å kjefte på meg.

– Blir du lei deg når mange blir sure på deg?

– Nei, det er lov å være sur på meg. Det må jeg tåle.

– Kommer du til å slutte som partileder hvis du taper fredag?

– Det vil jeg ikke svare på.

– Hva er det første du gjør når du kommer hjem etter en slitsom dag?

– I går kom jeg hjem klokken 21. Da så jeg på en fotballkamp, der Liverpool vant 4–0.

– Hva er ditt beste råd til barn som vil endre noe?

– Hvis du er opptatt av noe, si ifra. Det er lov å være uenig med andre. Men det er viktig å snakke fint om andre, selv om du er uenig med dem.