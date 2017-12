Kirkeveien ble stengt i vestgående retning mellom Geitmyrsveien og Sognsveien tidlig 1. juledagsmorgen.

Her sprakk vannledningen:

– Det er sannsynligvis en hovedvannledning som har røket. Vi fikk varsel om lekkasjen 06.35 og en halv time etter var vannet stengt av, sier brannvesenets innsatsleder, Gøran Simonsson, til Aftenposten noen minutter over syv. Da var situasjonen under kontroll.

Mye vann

– Jada, dette er ikke dramatisk, selv om det har rent ut mye vann. Vi har fått meldinger om at det renner vann i trikkesporene helt ned på Adamstuen. men det gjør det ved regnvær også, sier Simonsson, som ikke har fått noen meldinger om at vannet har rent inn i kjellere.

Det største problemet er at vannet har ødelagt grunnforholdene på stedet.

Melding om stor vannlekasje i Kirkeveien ved Ullevåll sykehus. Masse vann i veienbanen. Vi og Brannvesenet på vei. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 25, 2017

Bakken har løftet seg på stedet og vannet renner nedover flere tilstøtende veier. Vi utvider sperringene for trafikk. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 25, 2017

– Ja, det går ikke an å kjøre her nå, og det kommer nok til å bli stengt en stund. Vann- og avløpsetaten må grave opp og utbedre veien her ved ulykkesstedet, sier Simonsson. Hvor lang tid det tar før alt er i orden igjen i Kirkeveien, våger han ikke si noe om. Det er mulig å komme til Ullevål sykehus fra vest.

I morges hadde vannet ennå ikke begynt å fryse, og politiet satser på at ulykkesstedet ikke blir en skøytebane. Saltbilen var underveis.

Politiet melder på Twitter at Kirkeveien retning vest fra Geitmyrsveien «trolig kommer til å holdes stengt hele dagen i forbindelse med graving og utbedringer.»

Svidd svor skapte travel julekveld

Det var ingen dramatiske hendelser i Oslo julaften, men Brann- og redningsetaten hadde likevel en travel kveld.

– Det ble mye kjøring i det tidsrommet da folk tok ribben ut av stekeovnen, sier Simonsson. – Automatiske brannvarslere og bekymrede naboer som kjente røklukt, varslet oss mange ganger. Vi rykket ut. Alt endte godt, det var ingen dramatiske hendelser.