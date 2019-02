Nødetater og bombegruppe rykker ut til universitetsområdet i Oslo i forbindelse med brev inneholdende pulver

Nødetatene er ved Problemveien/Universitetet i Oslo i forbindelse med at det er blitt mottatt et brev inneholdende pulver, skrev politiet i Oslo på Twitter klokken 10.50. Bombegruppen er også på stedet for å sikre dette.

Fem har vært i kontakt

– Det er totalt fem personer som har vært i kontakt med brevet. Ingen av disse har meldt om ubehag, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til Aftenposten.

Engeseth forteller at det, såvidt han vet, bare er ansatte ved universitetet som har vært i kontakt med brevet. De blir nå tatt hånd om av helsepersonell.

Bombegruppen undersøker brevet

Politiet mottok en melding om at universitetet mottok et brev med pulver i klokken 09.57. Brevet er tilsendt universitetet via vanlig postsendelse.

– Vi har valgt å ikke evakuere bygget, men området er sperret av. Nå ligger brevet med innhold inne på et isolert rom, forteller Engeseth.

Bombegruppen skal nå ta seg inn i rommet for å undersøke innholdet. Det er ennå ikke klart hva slags pulver som ligger inni brevet.

– Vi tar høyde for at det kan være sprengfarlig stoff, og har derfor rykket inn med bombegruppe med nødetater på stedet, forteller operasjonslederen.

Er skrevet på brevet

Ifølge Engeseth er det også skrevet noe på brevet som ble levert, men han ønsker ikke å uttdype mer om hva som står skrevet.

Politiet vet heller ikke hvem som har sendt brevet.