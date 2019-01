Nå venter alle på dommerne - kan sette juryens kjennelse til side

Høsten 2017 ble den tidligere politimannen Eirik Jensen dømt i Oslo tingrett til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av flere tonn hasj gjennom en årrekke.

Juryen i ankesaken i Borgarting lagmannsrett var ikke enige i tingrettens dom.

På det første av to hovedspørsmål - om Jensen har medvirket til hasjimport - svarte juryformann Annstein Garnes:

– Nei.

Juryen mener Jensen skal dømmes for grov korrupsjon, men er altså ikke overbevist om at han har medvirket til hasjimport. Det har stor betydning for hvor lang fengselsstraff Jensen kan få.

Etter juryens kjennelse trakk de tre fagdommerne seg tilbake for å vurdere saken. De har to valg: Dommerne kan legge kjennelsen til grunn eller sette den til side.

– Hvis fagdommerne nå er overbevist om at nei-svaret ikke er korrekt, så kommer de til å sette kjennelsen til side, sier rettskommentator Inge D. Hanssen til TV 2.

Dersom fagdommerne skal overprøve juryens «nei» på spørsmålet om narkotikaforbrytelser, må alle de tre fagdommerne være enige i det.

Det må altså et enstemmig flertall til for å sette til kjennelsen til side. I så fall må saken behandles på nytt for andre dommere. Ny sak vil da settes som meddomsrett (ikke jury) med to fagdommere og fem lekdommere.

Retten settes igjen klokken 14. Hverken Spesialenheten eller Jensens forsvarere ville kommentere juryens kjennelse før fagdommerne har avgjort om den skal stå eller ikke.