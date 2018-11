Sjefen for Sjøforsvaret om fregattforliset: – Veldig uheldig at folk bare får en bit av totalbildet

– Jeg mener i likhet med politiet at det er veldig uheldig at det kommer frem bare biter og at folk bare får en bit av totalbildet. Hendelsesforløpet under kollisjon og havari er mer komplisert enn det som er kommet frem, sier Stensønes til Aftenposten.

Han har selv seilt med fregatten KNM Helge Ingstad som sjef for NATOs stående marinestyrke.

– Det gjør vondt å se skipet slik det ligger nå, og det gjør kraftig inntrykk å møte besetningen, ikke minst dem som føler et ansvar.

Gorm Kallestad/ NTB scanpix

Skal undersøkes internt

Stensønes har ikke selv diskutert ansvarsforhold eller hendelsesforløp med skipssjefen og besetningen som var på broen på KNM Helge Ingstad under dramaet grytidlig torsdag morgen.

– Det skyldes at vi ikke ønsker å påvirke noe med tanke på de uavhengige undersøkelsene politiet og Havarikommisjonen gjør, og fordi jeg har konsentrert meg om å ta vare på dem som mennesker.

Han legger til at Sjøforsvarets interne undersøkelser av hendelsen kun får tilgang til Sjøforsvarets egen informasjon.

– Innebærer det lydlogg fra broen på fregatten?

– Vi har hentet ut harddisker fra navigasjon og det vi hadde av lagret kommunikasjon og gitt det til Havarikommisjonen og politiet. Nøyaktig hva dette består av, har jeg ikke oversikt over.

Kystverket

Vil ikke kommentere vaktskifte kl. 04

– Noen har vært opptatt av at besetningen ikke er suspendert?

– De vil ikke seile igjen umiddelbart. Og før det vil vi foreta en individuell vurdering, og en vurdering av besetningen som gruppe, for å se om de er klare og vurdere om de er skikket.

Her vil informasjon vi får fra Havarikommisjonen, politiet og vår egen undersøkelse høre med.

– Fant det sted et vaktskifte på broen på fregatten kl. 04 torsdag?

– Det er en av tingene vi ikke ønsker å kommentere nå.

– Møtte hele besetningen tirsdag som planlagt?

-Ja. Vi har også hatt kontakt med dem gjennom helgen. Og som gruppe uttrykker de ønske om å komme tilbake i tjeneste. Men det vil vi altså gjøre gradvis.

– Har noen signalisert at de ikke ønsker seg om bord igjen i et marinefartøy?

– Ikke som jeg har hørt. Men dette skal vi bruke tid på, og om noen ikke skulle ønske det, vil dette bli respektert.

– Vi holder dem samlet som gruppe, og det setter de pris på. Vi har et team med leger, psykologer, sykepleiere og feltprest.

Jakob Østheim / Forsvaret

«Lugarer ble knust, ledninger revet opp»

– Har du selv snakket med besetningen?

-Ja, primært med dem som grupper.

– Hva forteller de som fikk tankskipet nesten inn i lugaren?

– Det var svært dramatisk. Lugarer ble knust, ledninger revet opp. Men ikke minst de første fem minuttene handlet de rasjonelt, de gjorde akkurat som de skulle etter rutinene de er opplært i. Så tok skipets ledelse over kontrollen, sier Stensønes og legger til:

– De vil komme med sine øyenvitneskildringer når de er klare. Vi bruker våre erfaringer med debriefinger og samtaler fra internasjonale operasjoner.