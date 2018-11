Forsvaret: Midlertidige tiltak innført på alle fregatter etter kritiske funn

Saken oppdateres

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen advarer mot å trekke bastante konklusjoner om fregatthavariet etter at Havarikommisjonen la frem en foreløpig rapport torsdag.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at de tar det som er blitt presentert av Havarikommisjonen på alvor, men understreket at dette var en foreløpig rapport, ikke en endelig konklusjon.

– Vi skal være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner på hva som har skjedd, sier Bruun-Hanssen på en pressekonferanse klokken 15.30 torsdag.

Han understreker at politiet også fortsatt etterforsker hendelsen som en ulykke.

Dialog med spansk skipsverft

Forsvarets hovedfokus er hevingen av KNM Helge Ingstad og ta vare på dem som var om bord og opplevde ulykken.

Forsvarssjefen opplyser også at midlertidige tiltak er innført på alle fregatter etter kritiske funn.

Havarikommisjonen varslet om sikkerhetskritiske forhold knyttet til vanninntrenging gjennom vanntette skott i fregatten. Kommisjonen opplyser at dette også er forhold som kan gjelde de andre fregattene.

– Vi har iverksatt midlertidige tiltak for å utbedre denne utfordringen slik at fartøyene kan seile. Vi er i dialog med Forsvarsmateriell og den spanske skipsprodusenten Navantia for å finne frem til permanente løsninger slik at dette ikke skal være en sikkerhetsmessig utfordring for fremtiden, sier Bruun-Hanssen.

Kom overraskende for broen på Helge Ingstad

Aftenposten får opplyst av Kristian Haugnes i Statens havarikommisjon for Forsvaret at vanninntrengningen på KNM Helge Ingstad først skjedde i akter generatorrom, før vannet så spredte seg videre til girrommet og til slutt til maskinrommet. Det er på det rene at vanninntrengningen utenom det som skulle være vanntette skott, skjedde via hulrom rundt akslingen.

– Eskaleringen av vanninntrengningen skjedde fort og uventet, og overraskene for dem som var på broen. Dette påvirket beslutningene de tok, sier Haugnes.

Skulle ha vært operativt

Skipet ble altså altfor fort fylt med vann, og det ga svært dårlig stabilitet da ulykken skjedde.

– Skipets konstruksjon skulle etter intensjonen ha vært slik at skipet fortsatt var operativt etter en slik skade som Helge Ingstad ble påført. Hvorfor det ikke var slik, er et av de interessante temaene havarikommisjonen vil se videre på, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth i Havarikommisjonen.

Han betegner den raske vanninntregningen på krigsskipet som en designfeil.

– Men vi må også se på om det kan ha skjedd skader på skipet ved grunnstøtingen, legger Liseth til.

«Havarikommisjonen anser fartøyets manglende vanntette integritet som et sikkerhetskritisk funn ved Nansen-klasse fregatter», heter det i rapporten.

Havarikommisjonen anbefaler videre skipsdesigneren Navantia å undersøke funnene som den innledende undersøkelsen har avdekket og kartlegge hvorvidt disse funnene også gjelder andre fartøy.