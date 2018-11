Havarikommisjonen: Fregatten var ikke så vanntett som antatt

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen advarer mot å trekke bastante konklusjoner om fregatthavariet etter at Havarikommisjonen la frem en foreløpig rapport torsdag.

En av hovedkonklusjonene i rapporten var at de vanntette skottene på fregatten var ikke vanntette likevel. Kommisjonen omtaler dette som et sikkerhetskritisk funn og en meget alvorlig mangel, som trolig også gjelder alle de andre fregattene i Nansen-klassen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at de tar det som er blitt presentert av Havarikommisjonen på alvor, men understreket at dette var en foreløpig rapport, ikke en endelig konklusjon.

– Vi skal være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner på hva som har skjedd, sier Bruun-Hanssen.

Han understreker at politiet også fortsatt etterforsker hendelsen som en ulykke. Den andre hovedkonklusjonen til Havarikommisjonen var at besetningen på fregatten KNM Helge Instad trodde at TS Sola var Stureterminalen.

Les også: Trodde tankskipet TS Sola var Stureterminalen

Fakta: Slik skjedde fregatthavariet Klokken 3.30 natt til torsdag 8. november legger tankskipet Sola fra kai ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland, fullastet med 60.000 tonn råolje. Sola blir hjulpet ut av både los og eskortebåt, og beveger seg nordover i en hastighet på om lag 6 knop.

Klokken 4.03 kolliderer det 250 meter lange tankskipet med fregatten KNM Helge Ingstad, som er på vei sørover etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag.

Marinefartøyet påføres en stor flenge i skroget, og det renner mer vann inn enn hva lensepumpene greier å få ut. Fregatten mister styring etter kollisjonen og får hjelp av flere slepebåter med å dyttes i land for å forhindre totalt havari.

Der blir fartøyet liggende på 5 meters dyp med kraftig slagside, og det jobbes kontinuerlig med å holde det over vann. Etter hvert boltes fregatten fast til fjellet for å holde den på plass.

Politiet oppretter en sikkerhetssone og holder vakt ved havaristen.

Besetningen på 137 personer ble evakuert fra fregatten, og åtte personer ble lettere skadet i sammenstøtet. To av dem ble sendt til Haukeland universitetssjukehus og de seks andre til legevakten. Tankskipet kom fra kollisjonen med mindre skader og besetningen på 23 personer kom uskadet fra hendelsen. Kilder: NTB, Sysla, Aftenposten, TV 2, VG

Dialog med spansk skipsverft

Forsvarets hovedfokus er hevingen av KNM Helge Ingstad og ta vare på dem som var om bord og opplevde ulykken.

Forsvarssjefen opplyser også at midlertidige tiltak er innført på alle fregatter etter de kritiske funnene.

– Vi har iverksatt midlertidige tiltak for å utbedre denne utfordringen slik at fartøyene kan seile. Vi er i dialog med Forsvarsmateriell og den spanske skipsprodusenten Navantia for å finne frem til permanente løsninger slik at dette ikke skal være en sikkerhetsmessig utfordring for fremtiden, sier Bruun-Hanssen.

Kom overraskende for broen på Helge Ingstad

Aftenposten får opplyst av Kristian Haugnes i Statens havarikommisjon for Forsvaret at vanninntrengningen på KNM Helge Ingstad først skjedde i akter generatorrom, før vannet så spredte seg videre til girrommet og til slutt til maskinrommet.

Det er på det rene at vanninntrengningen utenom det som skulle være vanntette skott, skjedde via hulrom rundt akslingen.

– Eskaleringen av vanninntrengningen skjedde fort og uventet, og overraskene for dem som var på broen. Dette påvirket beslutningene de tok, sier Haugnes.

Skulle ha vært operativt

Skipet ble altså altfor fort fylt med vann, og det ga svært dårlig stabilitet da ulykken skjedde.

– Skipets konstruksjon skulle etter intensjonen ha vært slik at skipet fortsatt var operativt etter en slik skade som Helge Ingstad ble påført. Hvorfor det ikke var slik, er et av de interessante temaene havarikommisjonen vil se videre på, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth i Havarikommisjonen.

Han betegner den raske vanninntregningen på krigsskipet som en designfeil.

– Men vi må også se på om det kan ha skjedd skader på skipet ved grunnstøtingen, legger Liseth til.