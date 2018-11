Ektemannen hevder han kjørte bygda rundt med Jannes lik i bagasjerommet

Bare timer etter at han pakket liket av Janne Jemtland inn i plast og la henne i bagasjerommet på familiens Toyota RAV4, satte ektemannen seg bak rattet for å gjøre en rekke ærender rundt om i bygda.

– Janne var i bagasjerommet, sa den nå drapstiltalte mannen da han fortsatte sin forklaring i Hedmarken tingrett tirsdag.

Jemtlands ektemann fjernet alle spor: Nekter for drap

Var ikke bekymret

Utsagnet kom flere ganger den første halvtimen av forklaringen, da aktoratet fortsatte sin detaljerte gjennomgang av ektemannens angivelige bevegelser dagen derpå.

47-åringen hevder han fylte bensin på Esso i Brumunddal, traff en kamerat for å ordne med en snøscooter, før han kjørte hjem til Jemtland gård, der hans bror bor.

Deretter kjørte han hjem til seg selv, før han kjørte tilbake til gården.

Senere denne dagen gjorde han flere ærender, alle sammen angivelig i bilen med liket i bagasjerommet.

– Var du ikke bekymret for at noen skulle se at du hadde et lik i bagasjerommet?

– Nei, det var 15 minusgrader ute og vinduene var nedrimet og fulle av snø, svarte ektemannen.

Dumpet liket i Glomma

Tematikken knytter seg til et betydelig avvik mellom forklaringen hans og de øvrige bevisene i saken. Rettsmedisinerne har konkludert med at Janne Jemtland døde av drukning, bare to-tre timer etter at hun ble truffet av et pistolskudd i hodet rundt klokka 2.15 natt til 29. desember.

Ektemannen hevder han dumpet liket i Glomma først et døgn etter det fatale skuddet gikk av.

Det fikk forsvarerne hans mandag til å erklære at de er uenige med rettsmedisinerne, og at det finnes en forklaring.

– Vi hører hva de sier, sa Christian Flemmen Johansen til NTB.