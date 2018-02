Slik nærmer overgriperne seg barna på nett

– Alle ansvarlige foreldre lærer barna å ikke leke på E18. På samme måte må de gi visse kjøreregler på nettet. Foreldre må være foreldre og tørre å sette grenser. Gjøre jobben det er å vise barna hva som faktisk finnes på nettet, sier Ludwig Sandell.

Han driver firmaet Digniatio og har spesialisert seg på datasikkerhet. Foreldre må kalle en spade for en spade, sier han.

A-magasinet skrev fredag om de norske nettovergriperne. Alle er etnisk norske, er norske statsborgere og har typisk norske navn.

Sandell fortsetter:

– De må fortelle om risikoer. Og så sette seg ned med barna og si: «Du skal vite at du alltid kan komme til meg hvis du føler at du er utsatt for dette».

– Foreldre må gjøre barnet så trygg på relasjonen til deg at de sier fra om noe skulle skje. Ellers kan et barn føle skam, føle seg lurt eller tro at foreldrene blir sinte, sier Sandell.

Han blir ofte oppringt av fortvilte foreldre til barn som har delt bilder av seksuell karakter med andre, og mener at foreldre må fortelle barna at der det er barn, er det gjerne også potensielle overgripere som utgir seg for å være barn.

Kripos: Slik nærmer de seg barna på nett

Ifølge Kripos bruker gjerningsmenn ofte disse teknikkene for å nærme seg og manipulere ofrene sine på nettet:

De er på de samme arenaene som barn og unge.

som barn og unge. De lærer seg hvordan barn og unge i «målgruppen» kommuniserer med hverandre, på hvilke plattformer og hvilke interesse r de har for å manipulere.

r de har for å manipulere. De har flere brukerprofiler .

. De utgir seg for å være en annen.

De prøver gjerne å lede samtalen fra åpne arenaer til én-til-én- kommunikasjon.

De introduserer gradvis seksuelle temaer .

. De benytter tvang eller trusler.

Eric Johannessen

– Når barn prater med det de tror er andre barn, sitter det løst å dele ting.

Ingen duppeditter kan skjerme barnet mot det som finnes på nettet – det eneste nettfilteret som funker, er det som sitter mellom ørene.

Han har ingen sans for foreldre som sier at «vi skjønner ikke hva de driver med».

– De samme foreldrene bruker gjerne både treningsapper og kostholdsapper, så det er ikke de teknologiske kunnskapene det skorter på. Dessverre ikke noen lette løsninger på dette. Det eneste filteret som virker, er det du kan installere i hodet på ungene dine.

Her kan du lese Aftenpostens sak om hvordan man snakker med barn om seksuelle overgrep.