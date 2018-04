– Trafikken flyter fint på alle veier. Det er likevel viktig at folk viser hensyn i trafikken, sier trafikkoperatør Tove Sunde ved Vegtrafikksentralen sør.

Hun har oversikt over trafikken inn mot Oslo gjennom Vestfold, Buskerud og Telemark.

På Twitter skriver Vegtrafikksentralen «Trafikken går som normalt» på alle strekninger.

Det gjelder også flaskehalsen ved Hønefoss der riksvei 7 fra Hallingdal møter Europavei 16 fra Valdres. Der var det inntil 45 minutter forsinkelse 1. påskedag.

Fin flyt nordfra

Vegtrafikksentralen øst har oversikt over trafikken nordfra på Europavei 6 inn mot Oslo.

Meldingen er den samme.

– Det er ikke køer å melde om. Heller ikke ved Elverum, der det var en del kø 1. påskedag, sier trafikkoperatør Mari Aarrestad.

Hun forventer at det kommer til å flyte fint utover kvelden også.

– Erfaringsmessig er det flere som kjører hjem 1. påskedag enn 2. påskedag, sier hun.

Sunde ved Vegtrafikksentralen sør er ikke like sikker, og sier at det fine været kan føre til at folk kjører hjem sent på kvelden.

– Det vil tiden vise, sier hun.

Bra vær gir god vei

Aarrestad sier det fine været har gitt gode kjøreforhold, som igjen har redusert farene for uhell.

Uhell og ulykker fører ofte til helt eller delvis stengte veier. Da blir det raskt lange køer, selv on trafikken i utgangspunktet flyter fint.