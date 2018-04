– Det har vært et privilegium å få jobbe for å fremme interessene til norske skogeiere. Jeg er svært takknemlig for at styret har gitt meg et stort handlingsrom, sier Lahnstein i en pressemelding.

Styreleder Olav A. Veum i Skogeierforbundet sier til Nationen at det ikke ligger noe dramatikk bak avgjørelsen, men at forbundet ønsket å ha et større fokus på forbundets «primæroppgaver overfor skogeiere».

– Vi har blitt enige om å avslutte samarbeidet, sier han.