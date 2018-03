Polakker dømt for å ha smuglet alkohol som byggevarer

En 30-åring er dømt til fengsel i to år og tre måneder, skriver Stavanger Aftenblad. For de tre andre varierer straffene mellom to år og to år og to måneder.

Smuglingen ble oppdaget da ansatte på lageret til Bring Cargo i Tananger kjente lukt av øl i lokalet i juni 2017. Det førte til at tollere undersøkte seks paller med varer. I de øverste eskene fant de maling, fargestoffer, skruer og lignende, slik det sto i varebeskrivelsen. Lenger ned var det imidlertid alkohol – til sammen 4.128 liter øl og 298 liter brennevin.

Ifølge dommen skulle dette ha vært smuglernes 21. leveranse, og de fire er dømt for innførsel av mangfoldige tusen liter alkohol, som ble solgt på det private markedet i Rogaland i perioden januar til mai i fjor. Den totale avgiftsunndragelsen skal ha vært nesten 6 millioner kroner.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.