Norsk storsvindler pågrepet i Danmark

– Kvinnen ble pågrepet mandag morgen utenfor et hotell i Vedbæk, nord for København, som hun nettopp hadde sjekket ut fra. Pågripelsen skjedde uten dramatikk. Kvinnen nekter straffskyld, sier etterforskningsleder Allan Lørup til VG.

Les A-magasinet reportasje om storsvindleren: Bedratt av kvinnen

Steen er for tiden prøveløslatt etter en bedrageridom fra Oslo tingrett i mai 2017 da hun ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for grove bedragerier.

Hun er nå varetektsfengslet i to uker, etter at hun skal ha svindlet en kvinne i Danmark for 1.600 kroner.

Første dom i 1992

VG skriver at politiet i Nordsjælland allerede før sommeren hadde sendt 13 straffbare forhold til påtalemyndigheten, som har avventet beslutning om tiltale.

– Politi har nå 15 til sammen bedrageriforhold på henne. De strekker seg fra 2014 frem til i dag, sier Lørup.

Ifølge etterforskningslederen har kvinnen vært i Danmark i en måneds tid.

Steen fikk sin første dom i 1992 og har siden den gang blitt dømt for en rekke bedragerier.