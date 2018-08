Per Sandbergs kjæreste, Bahare Letnes i Dagsnytt 18: - Jeg har fått drapstrusler

– Første dagene jeg hørte om at jeg blander meg i politikk og hadde nettverk innen det iranske regimet så lo jeg høyt, sa Bahare Letnes om turen til Irak med kjæresten Per Sandberg.

Onsdag avslørte Sandberg overfor TV 2 at de to er et par. Statsråden og den norsk-iranske kjæresten snakket fredag om hvordan den siste uken har vært.

Sandbergs tur til Iran med kjæresten, iranskfødte Letnes som flyktet til Norge på 2000-tallet, har utløst kritikk fra sikkerhetseksperter, skriftlige spørsmål fra Stortinget og storm internt i partiet.

– Jeg har vært sint, lei meg og redd, for påstandene som er kommet om meg er så sterke at jeg har fått flere dødstrusler, fortalte Letnes i Dagsnytt 18.

Hun hevdet at mye av det som er blitt sagt om henne er usant, og benektet blant annet tilknytning til det iranske regimet.

– Jeg har ingen forhold til regimet i Iran, sa hun.

