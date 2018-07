Skogbrannen i Aust-Agder har rast siden torsdag. Nå frykter brannvesenet dagens vind.

Klokka 3.30 natt til lørdag har underbrannmester Kjell Jørgen Ribe ved Kristiansandsregionen brann og redning IKS vært en runde rundt området i Aust-Agder, der 14 mann følger opp skogbrannen natta gjennom.

– Status nå er at vi har kontroll på alt av ytterkanter. Det brenner noen små bål inne i brannområdet, et område som dekker rundt 150 til 200 mål. Vi har kun kontroll på omfanget av brannen, ikke på selve brannen, for det er så tørt at det er vanskelig å slukke. Etterslukkingsjobben vil pågå en stund, sier Ribe til NTB.

Det er rundt 18–19 grader i området og lett bris, og ifølge Ribe ligger røyken tjukk over Vindlandsheia.

– Vi krysser fingrene nå. Det blåser litt mer enn vi liker. Vi håper det ikke kommer mer vind, for da har vi ikke kontroll lenger. Når det er sagt, så ser det rimelig bra ut og helt klart langt bedre ut enn det gjorde i går, sier Ribe.

På morgenkvisten lørdag kommer det inn friske, uthvilte mannskaper til ny innsats mot skogbrannen.