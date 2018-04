Marie Sæther Østbø (21) fra Stavanger ble sist sett på stranden i Sedgefield - hundre meter fra der hun bodde. Hun studerer statsvitenskap i Toulouse og var på tur med en gruppe internasjonale studenter.

– De hadde gått tur på stranden. Det ble dårlig vær og de andre gikk tilbake til hotellet, men Marie skal ha blitt igjen for å ta bilder, sier faren hennes, Atle Østbø, til Stavanger Aftenblad.

Da de andre studentene gikk til middag en halvtime senere, var Marie ikke kommet. De gikk for å lete og varslet raskt politi og letemannskaper, ifølge Østbø.

Fant sko, caps og mobil

Atle Østbø forteller også at det er funnet sko, mobil og en caps som tilhører Marie på stranden.

Politi, kystvakt og sivile er i gang med en stor leteaksjon etter den norske studenten.

Ifølge den sørafrikanske kystvakten NSRI ble kvinnen sist sett omkring klokken 19.00 på stranden i Sedgefield som ligger mellom Port Elisabeth og Cape Town. Hun hadde på seg blå dongeribukse og en hvit topp.

– Vi leter på land og i vannet, og vi har funnet et par sko som sannsynligvis tilhører den savnede kvinnen, sier Malcom Poije i det sørafrikanske politiet til VG.

Avsluttet søket for dagen

Han sier videre til avisen at det kan være hun la ut på en svømmetur i går, men at politiet ikke ønsker å trekke forhastede slutninger. Klærne hennes er ikke funnet.

Han forteller at søket snart må avsluttes for dagen fordi det blir for mørkt.

– Men vi vil gjenoppta søket så fort forholdene tillater det i morgen tidlig. På stedet har vi redningshunder, politi, kystvakt og frivillige letemannskaper. Vi leter på alle mulige steder og vurderer å utvide søket ytterligere, sier Poije til VG.

Dagbladet var det første norske mediet som meldte om saken.

Ambassaden i kontakt med lokale myndigheter

Frode Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, sier til Aftenposten at de er kjent med at en norsk borger skal være savnet i Sør-Afrika.

– Ambassaden i Pretoria er i kontakt med lokale myndigheter og har tilbudt konsulær bistand til pårørende, sier Andersen.