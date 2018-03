Ifølge politiet truet han torsdag til seg et mindre pengebeløp, denne gangen ubevæpnet, før han forlot banken som ligger et steinkast fra politihuset i sentrum. 48-åringen ble pågrepet kort tid etter ved Wergelandsparken, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi mener det er skjellig grunn til å mistenke ham for simpelt ran, sier politiadvokat Johan Martin Kile, etter fengslingsmøtet fredag.

Angret

Mannen er en kjent skikkelse for politi og domstol, og for Spareskillingsbanken. Høsten 2004 gikk han inn i lokalene i Tollbodgata, iført en frakk, solbriller, løsbart og sixpence-lue. Han la en veske på skranken og sa «ikke trykk på noe, ikke si noe, fyll opp denne».

Samme dag hadde han stått fram i lokalpressen og angret på et annet bankran, mot Sparebanken Pluss i Mandal seks måneder tidligere. Her hadde han truet til seg 110.000 kroner - med en lekepistol kjøpt like før. Han ble pågrepet etter kort tid, og alle pengene funnet.

Erlend Olsbu

Ble gjenkjent

Før han gikk til Spareskillingsbanken i 2004 hadde han på nytt vært innom en leketøysforretning og kjøpt en kruttlappistol. Ved skranken viste han fram pistolen til kassereren, som ikke tok sjansen på at pistolen var ubrukelig. Den var til forveksling lik et ekte våpen.

Ransutbyttet ble på 338.000 kroner, og politiet fant deler av dette gravd ned i Mandal. Forkledningen hadde nok ikke vært perfekt, for mange kjente ham igjen på bildet fra overvåkingskameraet i banken. Han ble tatt kort tid etter.

For de to grove ranene ble han i 2004 dømt til tre års fengsel. Leketøyspistolen ble også inndratt. Siden har han hatt flere dommer og fengselsopphold bak seg.

Nå ønsker politiet å holde ham varetektsfengslet i fire uker, basert på gjentakelsesfare. Advokat Knut Henning Larsen møtte som forsvarer for 48-åringen i Kristiansand tingrett. Han ønsker ikke å gi kommentarer.