KLP ser alvorlig på at Hydro har innrømmet utslipp i Brasil, skriver Dagens Næringsliv (DN). Produksjonen ved anlegget Alunorte går for tiden for halv maskin, og selskapet måtte stenge et deponi etter å ha brutt påbud fra lokale miljømyndigheter.

Hydro nektet lenge for at utslipp fra anlegget hadde forurenset drikkevannet i området. Selskapet har etter hvert innrømmet utslipp av pH-behandlet regnvann, men Hydro-direktør Svein Richard Brandtzæg sier til Finansavisen at det er snakk om ulike utslipp.

Fakta: Fakta om Hydros anlegg Alunorte i Brasil * Alunorte er verdens største aluminiumraffineri med rundt 2.000 ansatte. * Anlegget ligger i regionen Barcarena i delstaten Pará. * Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte. * Anlegget har en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. * 16. og 17. februar ble det registrert mer enn 200 millimeter nedbør i området i løpet av tolv timer. Hydro er anklaget for lekkasjer som kan ha ført til forurenset drikkevann. * Miljømyndighetene i delstaten Pará ga 27. februar beskjed om å kutte produksjonen av kalsinert aluminium med 50 prosent. Hydro ville få dagbøter dersom dette ikke ble gjennomført innen 1. mars. * Det brasilianske miljødirektoratet Ibama har også gitt Hydro to bøter på 20 millioner, tilsvarende rundt 50 millioner kroner, knyttet til potensielt forurensende aktiviteter uten gyldig lisens ved rødslamdeponiet DRS2. * 5. mars utnevnte Hydro finansdirektør Eivind Kallevik til midlertidig leder av aluminiumsraffineriet i Alunorte. * Hydro har nedsatt en ekspertgruppe som skal foreta en gjennomgang av saken.

To saker

– Dette er egentlig snakk om to forskjellige saker. Det er rødslamsdeponiene som er kritiske. Her har kravene vært ivaretatt, med unntak av det var for lavt fribord i en periode, men det har altså ikke vært overrenning. Det føler vi oss ganske trygge på, sier Brandtzæg til avisen. Det er situasjonen ved rødslamsdeponiene som har ført til at produksjonen måtte halveres.

Utslippet selskapet har innrømmet er regnvann som kan inneholde bauksittstøv og lut. Det ble sluppet for å forhindre oversvømmelse fra deponiet.

– For å fjerne overskuddsvann, sendte vi ut regnvann gjennom Canal Velho. Men vi har ingen indikasjoner på at dette har hatt negativ effekt på miljøet, sier Hydro-sjefen til NTB.

– Vi var redde for at rødslamanlegget ville komme i en kritisk situasjon. Det var en beslutning de måtte ta, sier han om beslutningen om å slippe ut vann uten tillatelse fra myndighetene.

Møte etter påske

– Dette er en meget alvorlig sak for Hydro, og som investor følger KLP utviklingen nøye, sier Anne Karin Kvam om utslippene i Brasil. Kvam er leder for ansvarlige investeringer i KLP. Fond forvaltet av selskapet er Hydros tiende største eier og sitter på 1,3 prosent av aksjene i selskapet.

– Vi har avtalt et møte med dem etter påske hvor vi skal ta opp denne saken. Vi forventer at Hydro tar ansvar for eventuell opprydning og begrenser skadevirkningene, og at selskapet kartlegger årsaken og tar nødvendige grep for at dette ikke oppstår igjen, sier Kvam.

Også Storebrand ser på utslippsskandalen som en «alvorlig hendelse»

– Vi forventer at Hydro rydder opp, og får på plass solide rutiner slik at ikke noe lignende skjer igjen, sier bærekraftssjef Harald Bjugstad-Holm.