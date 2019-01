(Stavanger Aftenblad):Tirsdag fikk Sør-Vest politidistrikt svar på DNA-analyser etter at en person ble funnet død i Langgata i Sandnes 17.januar. Den bekrefter at det var 36 år gamle Ole Geir Hodne, som har vært savnet i tre og et halvt år, som lå død i den ubebodde og ubrukte bygningen.

– Offentliggjøringen av navnet skjer i samråd med familien, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.