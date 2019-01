Terrorsiktet endrer forklaring: – Hadde ingen tanker om å begå terror

Tirsdag møtte advokat Ola Lunde sin klient i Oslo fengsel, der mannen er varetektsfengslet i fire uker, siktet for terror etter å ha knivstukket en 25 år gammel kvinne inne i en Kiwi-butikk i Oslo torsdag.

Kvinnen er operert og utenfor livsfare.

– Hun er veldig sliten, men våken og bevisst, skriver offerets bror i en SMS tirsdag.

– Er ikke-troende

Men i et møte med sin forsvarer tirsdag trekker 20-åringen sin politiforklaring, som gjorde at PST ble koblet inn og terrorsiktet mannen fra den russiske delrepublikken Basjkortostan.

– Han har nå en helt ny forklaring. Han benekter å ha hatt tanker om å begå terror, forteller Lunde etter et to timer langt møte med 20-åringen tirsdag formiddag.

– Han forteller at han fikk et innfall og gjorde dette. Han var ikke seg selv den dagen, sier han. Og han tar avstand fra ønsket om å drepe kristne og europeere. Han har ingen dragning mot islam. Han er ikke en troende. Han opplyser at han er ateist og kun tror på seg selv.

Politiets sikkerhetstjeneste vil ikke kommentere når de har planlagt nye avhør av den terrorsiktede, men sier at mannen har endret forklaring tidligere og at den nye forklaringen ikke endrer på etterforskningen, ifølge NTB.

– Riktig å terrorsikte

Lunde har ikke lagt skjul på at han mener klienten er psykisk syk.

– Min erfaring sier at dette er en sinnsforvirret og syk 20-åring. Det burde ha vært en forsvarer til stede da han avga forklaring torsdag, sier advokaten.

– Mener du at det var galt av PST å terrorsikte ham?

– Nei, egentlig ikke. Det var helt riktig, basert på hans forklaring. Når han uttalte at hans ønske var å drepe alle europeere og kristne, så er det ikke rart at PST reagerer.

– Ikke opptatt av offeret

Lunde forteller at 20-åringen fortsatt ikke viser anger for knivangrepet, som var nær ved å gjørde ham til drapsmann.

– Måten han snakker og oppfører seg på er ikke normal. Han er overhodet ikke opptatt av at han nesten har stukket noen til døde. Det sier jo endel. Et normalt menneske ville være opptatt av hvordan det har gått med offeret, men han nevner ikke henne med en setning. Allerede der er det grunn til å stanse opp.

– Uten mål og mening

Forklaringen på hvorfor mannen fløy fra hjembyen Ufa til Stockholm og dro videre med buss til Oslo, er fortsatt like vage.

– Han skulle ut på tur, ferie. Reisen virker å ha vært uten mål og mening. Men det stemmer at han ble nektet å kjøpe en kniv Stockholm, og at han deretter dro til Oslo. Det var tilfeldigheter.

Lunde har nå avtalt at 20-åringen blir undersøkt av en lege på fredag. Han regner også med at PST gjennomfører et nytt avhør i slutten av uken.

– Hva tror han da vil forklare?

– Jeg han vil forklare det samme som han nå sier til meg, sier Ola Lunde.