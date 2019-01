www.24syv.dk

Sommeren 2018 ble det avdekket at syriske asylsøkere i Danmark og Sverige drar tilbake til hjemlandet på sommerferie. Et reiseselskap annonserte med turpakker fra Sverige og Danmark til Libanon med videre bussforbindelse til flere byer i det borgerkrigsherjede Syria.

Etter at direkteruten fra Malmö ble en suksess, åpnet selskapet Nakhal også for flyreiser fra Billund i Danmark. Et tilbud til alle syrere som har kommet til Europa, reklamerte selskapet.

– Vi har i hvert fall hatt 100 syrere med fra Danmark, uttalte Tarek Aridi, som er regional salgsansvarlig i Nakhal til danske Radio24syv.

– Har norske kunder

Det svenske reisebyrået som sommeren 2018 solgte reisepakker til Syria, opplyser til Aftenposten at det var et sommertilbud. Foreløpig kan de ikke svare på om det blir nye ruter i 2019.

– Dette var direkteruter fra blant annet Stockholm og Billund, opplyser Uno Travel.

Byrået avviser å svare på hvorfor det reklamerer med at syrere som har kommet illegalt til Europa eller som ikke har gyldig syrisk pass, kan reise med dem til Syria.

– Tilbudet retter seg mot syrere bosatt i Skandinavia. Har dere også hatt norske kunder?

– Tilbudet er blitt markedsført på arabisk, og vi har også kunder fra Norge. Det er alt jeg vil svare, sier reisebyråagenten, som ikke vil oppgi navnet sitt, på telefon fra Arlanda flyplass.

Denne videoen som Wings of Lebanon har lagt ut, viser reisende fra Arlanda i Sverige som i Libanon går rett over i en buss med Damaskus som endestasjon:

Fakta: Slik er reglene for reiser til hjemlandet De som er blitt norske statsborgere, har rett til å reise. Personer med midlertidig opphold som får utstedt utlendingspass for å foreta reiser, er pålagt begrensninger slik at de ikke kan reise til det landet de flyktet fra. Eritreere som innvilges asyl i Norge, kan i tillegg til hjemlandet heller ikke reise til nabolandene Sudan og Etiopia. Også for personer med permanent opphold er det begrensninger. Tillatelsen faller bort når innehaveren har oppholdt seg utenfor Norge sammenhengende i mer enn to år. Kilder: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fra under 50 til 107

Norske myndigheter kjenner til at syrere som har fått asyl, reiser tilbake til hjemlandet i strid med forutsetningen for oppholdstillatelsen.

Sommeren 2018 opplyste Utlendingsdirektoratet (UDI) til Aftenposten at det var åpnet i underkant av 50 tilbakekallssaker med syrere som hadde brutt betingelsene for opphold.

– Antallet slike saker er fortsatt beskjedent i forhold til det svært store antall syrere som har fått asyl i Norge, forklarer avdelingsdirektør Hanne Jendal.

Ved utgangen av november i fjor hadde tallet på åpnede tilbakekallssaker med syrere steget til 107.

– De fleste sakene er opprettet etter at det er kommet inn opplysninger om at man har reist hjem til Syria, og/eller at man har anskaffet seg et syrisk pass etter å ha fått asyl i Norge. Begge tilfeller er i utgangspunktet i strid med vilkårene for asyl i Norge, opplyser Jendal.

Noen av tilbakekallssakene dreier seg om syriske borgere som har flyttet tilbake til hjemlandet eller at opplysninger indikerer at man har holdt tilbake opplysninger om trygt opphold i et tredje land før man fikk asyl i Norge.

Fakta: Syriske asylsøkere til Norge De fire siste årene har 12.413 syrere søkt asyl i Norge. 419 av dem kom i 2018. Med få unntak har alle syriske asylsøkere siden 2015 fått opphold i Norge. Borgerkrigen i Syria startet i mars 2011. (Kilde: Utlendingsdirektoratet)

Vil få asyl på nytt

Både UDI og Politiets utlendingsenhet får tips om asylsøkere som reiser hjem. Men selv om slike reiser blir avdekket, får det sjelden konsekvenser for oppholdet i Norge.

– Hverken vi eller politiet ser det som hensiktsmessig å bruke store ressurser på å ettergå disse sakene, fordi alle vesteuropeiske land, inkludert Norge, har generelt vern mot retur til Syria. Det betyr at selv om UDI skulle ha tilbakekalt asyl for en syrer som har besøkt hjemlandet, ville vedkommende ha fått asyl på nytt samtidig med tilbakekallelsen, forklarer Jendal.

Siden 2010 har UDI gjort tilbakekallsvedtak for 161 syrere i Norge. I dag er den mest aktuelle reaksjonen på reiser til hjemlandet å inndra flyktningens norske reisedokumenter.