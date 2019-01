I tre tiår har den canadiske byen Moose Jaw i Saskatchewan smykket seg med å ha verdens største elgstatue. 9,8 meter høye Mac the Moose ble reist i 1984 for å tiltrekke seg turister, og har siden gjort trofast tjeneste for byen. Flere ganger er den blitt restaurert tilbake til fordums prakt etter slitasje, graffitiskader, blåmaling og annet hærverk som blant annet ødela kjevepartiet.

Wikimedia commons/Johnnyw3

I 2013 ble elgen utnevnt til byens største kjendis.

Så langt, alt vel.

Men for en uke siden la to komikere ut en harmdirrende Facebook-video som gjorde innbyggerne i Moose Jaw oppmerksomme på at Mac the Moose slett ikke er verdens største elg lenger. Det har den ikke vært på flere år. Noen har nemlig nappet verdensrekorden fra dem mens de sov i timen: Nordmennene.

Storelgen er størst

For verdens største elg er i dag en drøyt ti meter høy, sølvskimrende elgokse som nå står i stram givakt ved riksvei 3 i Nord-Elvdal, midtveis mellom Oslo og Trondheim i Østerdalen. «Storelgen» ble oppført ved Bjøråa rasteplass i 2015, og har siden vært verdens største, med en halvmeter klaring til den canadiske veteranen.

– Mac the Moose var verdens høyeste. Det norske folk har tatt det fra oss. Dette finner vi oss ikke i, erklærer ordfører Fraser Tolmie stridslysten i en egen FB-video, der han også anfører at saken for ham er personlig. Mac er nemlig oppkalt etter tjukke slekten, eller iallfall hans kones grandonkel.

Nå har det brutt ut ordkrig – om enn i muntre ordelag – mellom lokale øvrighetspersoner i Moose Jaw og Nord-Elvdal. Den canadiske ordføreren vurderer nå ulike vekstfremmende tiltak for sin elg, blant annet å gi den større gevir.

– Dette gjør jeg for Canada. Vår stolthet er i spill her, sier Tolmie til CTV.

The Guardian og BBC er blant mediene med fyldig dekning av elgstriden. Varaordfører Linda Otnes Henriksen (Ap) er intervjuet i en rekke internasjonale medier om saken. Hun sier til TV-kanalen CTV at nordmennene slett ikke har tenkt til å gi seg uten kamp.

– Men vi har en gemyttlig tone, så dette er bare fin reklame for oss, sier Otnes Henriksen til Aftenposten og ler.

Faksimile fra CTV

Etter en serie intervjuer på telefon og Skype har hun også hatt litt kontakt med den canadiske ordføreren direkte.

– Det er fantastisk morsomt.

Under kan du se ordførerne i Moose Jaw og Stor-Elvdal debattere elgstørrelser på canadiske CTV 18. januar:

En ny maskot

Stor-Elgen i Nord-Elvdal har på kort tid blitt svært populær i lokalsamfunnet, etter at elgen ble reist for å øke trafikksikkerheten langs en monoton strekning i Østerdalen. Veistrekningen hadde lenge vært ulykkesutsatt, blant annet med mange viltpåkjørsler, da Statens vegvesen tok initiativ til en kjempeelg som ett av flere nye virkemidler for å holde bilistene på alerten og få flere til å ta en rast underveis. Kunstner Linda Bakke og Inge Iversen sto bak konseptet til kjempeelgen, som er produsert i Kina.

Tiltaket ser ut til å ha fungert.

– Antallet trafikkulykker er blitt redusert, forteller varaordføreren.

Så populær er elgen blitt, også blant de fastboende, at Nord-Elvdal har på få år blitt elgifisert. Elgsymboler pryder nå alt fra de lokale søppelbilene til butikkvinduer, kaffekopper, handlenett og kulepenner.

Stor-Elvdal kommune

– Vi har gjort litt ut av det og begynt å bruke elgen som et gjennomgående tema, forteller Otnes Henriksen.

Om canadierne gjør alvor av planene om å gi sin Mac the Moose større gevir, har hun ikke tenkt at kommunen skal være dårligere. Hvordan det rent praktisk skal foregå er imidlertid høyst usikkert ennå.

– Men jeg har snakket med kunstneren om mulighetene for å få laget en større elg, sier Otnes Henriksen.

Ingen våpenhvile i sikte

Nyhetsankeret på canadisk tv foreslo at de to kommunene begravde stridsøksen og ble enige om at begge elger var store.

– Den muligheten hadde nordmennene for fire år siden da de laget sin elg. Men istedenfor å lage en like stor elg, måtte de lage en større, konstaterer Fraser Tolmie fra Moose Jaw.