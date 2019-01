– Onsdag morgen vil det sentrale Østlandet få såpass med nedbør at den merkes godt. Nysnøen kan skape utfordringer i trafikken, sier Håvard Thorset, vakthavende værkjenner på Meteorologisk institutt.

Mer intens enn ventet

Tidlig tirsdag formiddag begynte Himmelen igjen sitt hvite dryss over Oslo, samt mye av Østlandet for øvrig. Meteorologene hadde varslet noen få millimeter snø, bare. Ifølge Thorset ble nedbøren mer intens enn ventet.

– Gjennom tirsdagen venter vi ikke store mengder snø på Sør- og Østlandet. Onsdag kommer det mer.

– Hvor mye, da?

– Mellom fem og ti centimeter, slik det ser ut nå. Nedbøren starter ved fem-sekstiden om morgenen onsdag, og fortsetter noen timer.

Stein J. Bjørge

Mildere – og kaldere

– Bare vær ærlig: Morgentrafikken rammes hardt?

– Hardt og hardt. Det er klart at slike mengder nysnø merkes godt. Sør for Oslo kommer temperaturen til å stige utover onsdag. Skillet mellom plussgrader og minusgrader går omtrent ved Oslo. Også der begynner nedbøren som snø. Akkurat hvor det slår over til regn, er vanskelig å si.

– Hvor lenge forblir himmelens sluser åpne, tro?

– Nedbøren gir seg i løpet av formiddagen. Onsdag ettermiddag venter vi plussgrader i et større område, fra Oslo og sørover. På torsdag begynner temperaturen å falle.

– Deretter blir det knak-kaldt, akkurat som meldt på mandag?

– De virkelig lave temperaturene kommer på fredag og videre inn i helgen. Da venter vi ned mot ti minus. Trolig blir det enda kaldere flere steder.

– Takk for advarselen.

– Bare hyggelig.