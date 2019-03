Den tidligere Ap-nestlederen holdt et nær 40 minutter langt innlegg om hvordan Trøndelag Ap og resten av partiet skal sikre medlemsvekst og skape et vinnerlag som sikrer seire i fremtidige valg.

Etter talen brøt hele salen ut i unison applaus, og midtveis i applausen begynte Trondheim Ap å reise seg. Etter hvert fulgte flere opp, og selv om mange nølte stemte til slutt et klart flertall i den stående applausen.

Men om lag en fjerdedel av salen valgte å bli sittende. Blant dem var Namsos Ap, lokallaget som har vedtatt at de ikke vil ha besøk av Giske i valgkampen.

– Må styrke grasrota

I selve talen var det ingen splittende ord. Isteden talte Giske varmt om fellesskap og hvordan Arbeiderpartiet skal styrke sine bånd til grasrota og fagbevegelsen. Grep for å skape medlemsvekst og engasjere de som allerede er medlemmer var hovedtema.

Han viste til medlemsundersøkelser som viser at to tredjedeler av medlemmene i Trøndelag aldri eller sjelden er aktive i partiet, og at et flertall mener «interne stridigheter» er Aps største svakhet.

– Når vi er mer opptatt av hverandre enn av politikken, skaper vi avstand til grasrota. Det skal handle om dem, ikke om oss, sa Giske.

Løsningen mener han ligger i å gå tilbake til Aps røtter i fagbevegelsen, og i å kanskje se mot søsterpartiet Labour i Storbritannia, som har hatt massiv medlemsvekst etter å ha gjort det billigere å bli med i partiet.

– Det finnes gode argumenter for å ha en lavere kontingent, men det er det opp til partiet sentralt å bestemme, sa Giske.

Sentralt har partisekretær Kjersti Stenseng allerede slått fast at det ikke er aktuelt å innføre en Labour-ordning i partiet.

– Aldri noe ønske

Samme dag meldte for øvrig fagforeningstoppen Roar Abrahamsen i Bergen seg ut av Arbeiderpartiet. Det var BA som meldte om utmeldelsen først.

"Trist og vemodig. I dag har eg sendt min utmeldelse av Mitt Arbeiderparti. Over 30 års medlemskap er over. Tiden i tenketanken er over", skriver lederen for Fellesforbundet avdeling 5.

Overfor BT vil han ikke utdype utmeldelsen.

– Jeg vil ikke uttale eller si noe som helst om denne saken nå.

Tidligere på dagen meldte han fra om at han vurderte å melde seg ut. Bakgrunnen er at flere fylkeslag i Ap er i ferd med å snu i spørsmålet om oljeleting i Lofoten, og fatter vedtak om vern. Blant dem som nærmer seg et "vernevedtak" er Vestland Ap, som har sitt første møte denne helgen.

Blant dem som kjemper for vern er AUFs Leonora Hjelle. Hun hadde følgende svar til Abrahamsen tidligere lørdag:

– Folk i vårt parti skal få lov til å ha ulike meninger om dette. Men jeg har et inntrykk at flertallet i partiet vårt er klart for et grønt skifte.

Lørdag advarte også Fellesforbundets leder Jørn Eggum mot krefter som arbeider for «aktivt å legge ned våre arbeidsplasser og bygge ned vår industri».

– Viljen til å ta våre ressurser i bruk både på land og i havet har kjennetegnet norsk arbeiderbevegelse. Flere fremmer nå forslag om en endret skatt for oljevirksomheten. Her må vi trå varsomt, formanet han årsmøtet i Trøndelag.

Årsmøtet i Trøndelag Ap ble aldri det Giske-sirkuset flere hadde fryktet på forhånd. Det kom ikke noe sent benkeforslag, og det nye styret i fylkespartiet ble vedtatt uten at den tidligere Ap-nestlederen var med.

Det lever Giske godt med. I alle fall inntil videre.

– Det var noen fra Trondheim-delegasjonen som hadde ytret støtte hvis det kom et sånt forslag, men jeg var tydelig på at jeg ikke ønsket det. Spørsmålet om det vervet i arbeidsutvalget i styret var ikke viktig nok til å ta oppmerksomheten vekk fra politikken, sier han til NTB.

Giske og fylkesårsmøtet har fått stor omtale i lang tid, og partifeller utenfor landsmøtesalen fulgte også med i debatten.

Fra Tromsø skrev tidligere stortingskollega Tove Karoline Knutsen et harmdirrende innlegg på Facebook med en rekke utropstegn, mot Giske:

«Min skuffelse, frustrasjon og forbannelse er at du, Trond, har brukt dette året til å renvaske deg selv og mistenkeliggjøre varslerne! Det er et større svik enn du aner! Og hold opp med å late som om det er «Oslo-mafiaen» som ikke unner Trøndelag å lykkes! Det er reinspikka sludder og vås!

Jeg er ingenlunde fra Oslo, men nordfra, som du vet, Trond! Og her er det mange i vårt parti som er dypt og inderlig skuffet og forbanna over din oppførsel!», skriver Knutsen på Facebook.