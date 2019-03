IS-kvinner som returnerer: Fritt frem i Sverige, straffeforfølges i Norge

Skitne barn. Barn som gråter. Helt stille barn som med apatiske og redde øyne klemmer seg inntil mødrene i lange svarte kapper.

Bilder fra flyktningleirene i Syria med barn og IS-kvinner evakuert fra terrorregimets siste skanse i Baghouz, viser hva vestlige land må ta stilling til fremover: Skal de få komme tilbake eller ikke, og på hvilken måte, under hvilke premisser?

Fakta: Fremmedkrigere fra Norge Rundt 100 personer, kvinner og menn, reiste til IS-kontrollerte områder, ifølge PST (Politiets sikkerhetstjeneste). De første dro i 2012. 40 kom tilbake til Norge, noen få dro til andre land. 30 er blitt drept. 30 ble igjen, derav ca. 10 kvinner. Minst 40 barn med rett til norsk statsborgerskap er blitt født i IS-regimet.

I Sverige og Norge er praksis og lovgivning for dem som returnerer fra IS-regimet som natt og dag.

Norge : Alle IS-kvinner som kommer tilbake, må regne med å bli pågrepet og straffeforfulgt.

: Alle IS-kvinner som kommer tilbake, må regne med å bli pågrepet og straffeforfulgt. Sverige: Ingen IS-kvinner risikerer å bli pågrepet eller straffeforfulgt når de returnerer.

– Ingen av kvinnene som returnerer til Sverige, kommer til å bli straffeforfulgt for deltagelse i IS, fordi det finnes ingen lov i Sverige som forbyr deltagelse i en terrororganisasjon, sier Magnus Ranstorp.

Han er terrorekspert ved Forsvarshögskolan i Sverige og kvalitetssjef i EUs Radicalisation Awareness Network (RAN).

Afshin Ismaeli

150 returnert, ingen straffeforfulgt

Rundt 300 personer (derav 24 prosent kvinner) reiste fra Sverige til IS-regimet i Syria. 150 av dem er returnert.

– Ingen av de 150 som er returnert, er blitt straffeforfulgt eller dømt for IS-deltagelse, sier Ranstorp.

Han mener det er et problem at IS-folk har returnert ganske ubemerket, uten særlig oppfølging. Ifølge Ranstorp vet ingen hvor mange kvinner og barn som har returnert til Sverige og hvordan de lever nå.

Berit Roald, NTB scanpix

Forskeren viser til:

Små barn som kan ha sett brutal vold, bombeangrep, døde mennesker og drap har begynt i barnehage uten særlig traumebehandling eller annen oppfølging.

Kvinner har sklidd inn i det svenske samfunnet etter å ha levd i IS-regimet. Bare et fåtall er blitt fulgt opp av sosialstyrelsen.

Noen av mennene har hatt samtaler med sikkerhetspolitiet, men det har vært frivillig.

– Mange kan være farlige

Den erfarne terrorforskeren mener at både kvinner og menn som returnerer fra IS-regimet, kan utgjøre en stor trussel for det svenske samfunnet. Selv om det såkalte IS-kalifatet ligger i ruiner, er mange av kvinnene fortsatt lojale mot IS.

– Mange av dem som returnerer, kan være farlige. De er en kjempestor risiko for samfunnet, sier han.

Han minner om at to som reiste fra Sverige, Mohamed Belkaid og Osama Krayem, senere deltok i terrorangrepene i Paris og Brussel.

Afshin Ismaeli

Både avisen Expressen i samarbeid med stiftelsen Doku, og SVT, har nylig dokumentert alvorlig kriminalitet som fremmedkrigere er blitt tiltalt for etter at de returnerte til Sverige: Drap, utpressing og bedrageri.

En tredel av de 41 returnerte mennene som SVT har kartlagt, er dømt eller siktet for kriminelle handlinger i Sverige etter at de kom hjem.

Rett før jul 2018 publiserte SVT en video som viste hvordan et svensk islamist-par involverte barna sine i den voldelige ideologien.

Ranstorp skisserer hva Sverige risikerer: Islamister av dette kaliberet kan radikalisere miljøer i Sverige. De kan skape ny dynamikk i miljøer. De er veteraner med internasjonale kontaktnett. Mange av dem reiste med sosiale og mentale problemer, de løste konflikter med vold – dette er neppe blitt bedre etter tiden i voldsregimet.

Skaper frykt i befolkningen

Terrorforskeren som har skrevet flere rapporter om fremmedkrigere og ekstremisme, sier at det i Sverige er sinne og frustrasjon over at IS-folk kan returnere uten særlig etterspill.

Årsaken er at Sverige ikke hatt noen lov mot deltagelse.

En EU-rapport fra 2018 konstaterer at en del barn over ni år har deltatt i IS’ militærtrening, noe som har utløst spørsmål om hvilken trussel barna kan utgjøre hvis de kommer til Europa.

Får terrorlov seks år etter Norge

Sverige får på plass et lovforbud mot deltagelse i en terrororganisasjon først i august 2019. Det er seks år etter at Norge fikk en slik lov. I Norge er det blitt avsagt 11 dommer for IS-medvirkning, alt fra terrorforbund, deltagelse, materiell og økonomisk støtte til rekruttering.

Forbudet mot deltagelse kan ramme kvinner som kanskje ikke har vært aktive i krigføring, drap og henrettelser, men ofte fungert som støttespillere. Kvinnene har født barn, sørget for at mennene hadde hus og familie og på den måten bidratt til etableringen av det såkalte IS-kalifatet.

Fakta: Fremmedkrigere fra euorepiske land Siden 2012 har ca. 5000 menn, hvorav ca. 1500 kvinner, reist fra europeiske land til IS-områder i Syria og Irak. En tredel har returnert til de landene de reiste fra, ifølge en EU-rapport. Sverige: 300 reiste, hvorav 65–70 kvinner. 60–70 av de 300 er døde. 150 har returnert.

300 reiste, hvorav 65–70 kvinner. 60–70 av de 300 er døde. 150 har returnert. Tyskland: Rundt 1000 personer reiste, hvorav 200 kvinner. 300 har returnert.

Rundt 1000 personer reiste, hvorav 200 kvinner. 300 har returnert. Storbritannia: 900 reiste

900 reiste Frankrike: 2100 reiste

2100 reiste Østerrike: 300 reiste

300 reiste Nederland: 310 reiste

310 reiste Belgia: 470 reiste

470 reiste Italia: 125 reiste

125 reiste Spania: 180 reiste

180 reiste Danmark: 150 reiste

150 reiste Finland: 90 reiste. Ranstorp er ikke kjent med oversikt fra de europeiske landene som viser hvor mange kvinner som har returnert til Sverige eller andre land i Europa. Kilder: Magnus Ranstorp, Radicalisation Awareness Network (RAN) i EU, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Europol, Europaparlamentet.

Nylig ble det for første gang i Norge avsagt en dom mot en kvinne for IS-medvirkning. En somalisk fembarnsmor som kom til Norge som flyktning, ble dømt til fengsel i to år og ni måneder for å ha støttet IS, selv om hun ikke hadde vært i Syria.

– Norge er det landet i Norden som har strengest straffeforfølgelse når det gjelder deltagelse i IS, sier Ranstorp.

PST: Ubaydullah Hussain var rekrutterer, reiseleder, sponsor og kasserer for Syria-farere

Berømmer Norge

Ranstorp berømmer måten norske myndigheter har håndtert fremmedkrigere med lovgivning og en dyktig påtalemyndighet.

– Hvis jeg hadde vært nordmann, hadde jeg vært stolt over hvordan den norske rettsstaten og PST (Politiets sikkerhetstjeneste red.anm.) har håndtert dette.

Fakta: 11 terrordømt i Norge for IS-medvirkning Djibril Abdi Bashir (34), norsk statsborger, somalisk familiebakgrunn. Høyesterett fastsatte dommen til fire år og tre måneder. Valon Avdyli (32), norsk statsborger, albansk familiebakgrunn. Høyesterett fastsatte dommen til fire år og seks måneder. Visar Avdyli (29), norsk statsborger, albansk familiebakgrunn. Høyesterett fastsatte dommen til syv måneder. Ishaq Ahmed (28), norsk statsborger, pakistansk familiebakgrunn. Dømt til åtte år i Oslo tingrett, rettskraftig dom. Faren er terrordømte Hasan Ahmed. Hasan Ahmed (48), norsk statsborger, pakistansk bakgrunn, tidligere straffedømt blant annet for drap. Terrordom på fire år i Borgarting lagmannsrett, var tiltalt sammen med Adam Magomadov. Faren til terrordømte Ishaq Ahmed. Adam Idrisovich Magomadov (26), russisk statsborger. Dømt til syv år og seks måneder. Tiltalt og dømt sammen med Hassan Ahmed. Kristian Michelsen (35), norsk statsborger, norsk familiebakgrunn. Dømt til syv år og tre måneder i Borgarting lagmannsrett. Ubaydullah Hussain (33), norsk statsborger, pakistansk familiebakgrunn. Dømt til ni år i fengsel i Borgarting lagmannsrett. Den første dommen i Norge for rekruttering til IS. Tiltalt sammen med en ung mann som han rekrutterte. Mann (21), norsk statsborger, norsk familiebakgrunn. Dømt i Oslo tingrett til to år og ti måneder da han var 19 år. Rettskraftig dom. Var tiltalt sammen med Ubaydullah Hussain. Tamer Haji Alnaief (40) Er fratatt norsk statsborgerskap. Opprinnelig fra Syria. Dømt til seks år og seks måneder i Borgarting lagmannsrett. Kvinne (31) er somalisk statsborger. Dømt i Oslo tingrett til fengsel i to år og ni måneder for IS-medvirkning, selv om hun ikke var i Syria. Kvinnen anker ikke dommen, opplyser hennes forsvarer.

Men han er ikke nådig i sin refs av svenske myndigheter.

– Sverige foreslo et internasjonalt tribunal for IS-krigere i ren desperasjon over mangel på egne lover som gjør det mulig å straffeforfølge hjemvendte kvinner og menn fra IS-områder.

Felipe Dana, AP /NTB scanpix

Foreslår nordisk samarbeid om fremmedkrigere

Nå foreslår forskeren et tettere samarbeid mellom sikkerhetstjenestene og politiet i de nordiske landene for å kunne straffeforfølge hjemvendte fremmedkrigere. Han peker på at minst 650 personer har reist fra Norden.

– Det ville være å vise befolkningen handlingskraft, vise at man faktisk gjør noe. Det er mulig å straffeforfølge dem. Digitale bevis finnes. Dette er tross alt de mest veldokumenterte overgrep i moderne tid, sier Ranstorp.