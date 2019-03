Det går godt i norsk økonomi, det er optimisme. Mange grunnleggende parametere er gode – i næringslivet utenfor oljesektoren har investeringene ikke vært høyere siden finanskrisen.

Slik innledet finansminister Siv Jensen (Frp) budsjettkonferansen på Hurdalssjøen tirsdag formiddag.

– Vi må holde igjen i de offentlige budsjettene når det går godt i økonomien, for å unngå å legge press på norske eksportbedrifter, sa Jensen.

Må finne nye løsninger

De fire partilederne i regjeringen Solberg møtte pressen tirsdag før tre lange dager med forhandlinger.

Statsminister Erna Solberg (H) understreket viktigheten av et langsiktig perspektiv. Veksten i fremtiden kan ikke hentes fra oljeaktivitet, men fra andre deler av næringslivet. Statsministeren varslet som Jensen kutt.

– I gode tider er vi nødt til å kutte, sa statsminister Erna Solberg (H).

Kamp om Granavolden-kronene

I budsjettet for 2020 ligger Granavolden-erklæringen i bunn. I erklæringen har alle fire partier fått sine gjennomslag – som koster penger.

Samtidig har regjeringen bare to budsjetter å iverksette sine planer på.

– Vi gleder oss til å være med på et slikt oppdrag. Arbeid og inntekter er viktig for å ha noe å fordele. Men dette handler også om barn og familier, og at vi må gi dem det de trenger, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Ønsker Venstre-gjennomslag

Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande var på sin side opptatt av å lage et grønt budsjett, og et budsjett for morgendagens løsninger.

– Det blir krevende i et mindre handlingsrom. Men vi skal tørre, sa Grande.

Regjeringen holder hvert år to konferanser i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet, som oftest i mars og august. Mars-konferansen varer normalt i tre dager og regnes som den viktigste.