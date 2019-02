Nå kommer en smakebit på våren

– Vi ser at varmegradene kommer til å stige, og det vil bli en del varmere de neste dagene i Oslo og områdene i Sørøst-Norge. Allerede fra søndag vil vi merke midlere vær, og det kommer til å holde seg forholdsvis varmt frem til midten av neste uke, sier vakthavende meteorolog, Martin Granerød.

Yr. no melder at det skal bli åtte varmegrader i Oslo kommende onsdag, og at dagene i forveien også vil være milde.

– Det vil være litt skyet vær innimellom, men det ventes en god del sol og alt mellom fem og ti varmegrader, legger Granerød til.

Mildt og tørt

Det er ikke meldt noe nedbør de kommende dagene, og det kan bli en stund til neste gang det ventes snø og regn.

– Et høyt skydekke og mye sol betyr at det ikke kommer til å regne eller snø med det aller første. Det kan eventuelt komme noen byger neste helg, men det er relativt usikkert så langt frem i tid, sier Granerød.

– Hva med snøen som ligger i områdene?

– Det vil nok smelte ganske mye jo lenger sør man kommer, men hvis man har lyst til å gå på skiturer i mildværet, skal ikke det være noe problem i Nordmarka.

Utover i neste uke melder Meteorologisk institutt at det skal bli kjøligere igjen. Da vil gradene ligge på rett rundt null.

– Fra torsdag vil det komme et lavtrykk som kan ta med seg noe nedbør. Men det er noe usikkert, og antageligvis vil det holde seg tørt frem til neste helg. Snøen vil nok også bli liggende til en stund ut i mars, opplyser vakthavende meteorolog.

Five, Henriette E.

– Tjuvstart på våren

Frem mot slutten av neste uke skal været holde seg både mildt og tørt.

– Det er en tidlig tjuvstart på våren som kommer fra og med søndag. Det er bare å nyte mildværet kom kommer, og det skal ikke hindre noen i å finne frem skiene, sier Granerød.

Snøen smelter bort vestpå

Vinterferien er slutt på østlandet og starter på Vestlandet på mandag. Også der blir det varmegrader de kommende dagen. I Bergen blir det sol, ikke regn. For noen betyr det tommelen opp, for andre er det krise. Spesielt for de mange skisentrene. Snøen i løypene holder på å smelte bort. For vestlendingene er det ikke helt unormalt med milde dager i februar, men i år er situasjonen helt spesiell, sier Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt.

Sist fredag var 0,2 grader unna ny varmerekord for februar i Sogn og Fjordane, da ble det målt 15,1 varmegrader i Svelgen i Bremanger.

Vinteren har tatt en pause, og det blir fortsatt mildt de kommende dagene, men med litt skyer innimellom.

Nordpå er det også uvanlige temperaturer for årstiden, 6–10 varmegrader og mye regn gir stor snøsmelting og vanskelige kjøreforhold. Dessuten er det fare for både jord- og snøskred. Etter helgen blir det imidlertid noe kjøligere, men det meldes fortsatt om «blå grader.»