Skal ha underslått varer og solgte dem på nett

Ifølge tiltalen som er tatt ut, har mannen underslått verdier for 2,7 millioner kroner ved å bestille varer fra en grossist, skriver Finansavisen. Varene plasserte han på et lager han disponerte selv, før han la dem ut for salg. Verdien av det påståtte underslaget tilsvarer nesten en femdel av den årlige omsetningen i firmaet han jobbet for.

Forsvarer Marianne Darre-Næss sier mannen erkjenner straffskyld for underslag, men er uenig i beløpet som legges til grunn i tiltalen.

Arbeidsgiveren varsler et erstatningskrav på 2,9 millioner kroner, 200.000 mer enn beløpet mannen skal ha underslått.

– Det aller meste av de underslåtte varer er levert tilbake til bedriften. Det er ikke tatt høyde for dette ved det fremsatte erstatningskravet, sier Darre-Næss.

Saken kommer opp for Asker og Bærum tingrett neste uke.