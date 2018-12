Posten oppfordrer folk til å sende julegaver senest søndag

I førjulstiden sendes om lag 10 millioner julehilsener, 40 millioner brevsendinger og cirka fire millioner pakker.

Posten setter 16. desember som sendefrist om man skal være sikker på at posten når fram til jul.

– Det er veldig mye som skal fram før jul, så det lønner seg å være tidlig ute. Skriv julekortene i helgen, pakk inn pakkene og send det av gårde, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Posten opplyser at det natt til lørdag lå over 330.000 pakker klare for henting på postkontorene, og oppmuntrer derfor folk til å hente pakkene så fort som mulig.

– Dette er mer pakker nå enn det var etter årets Black Friday. Det sier ganske mye, for da var det fullt. Ikke vent, men hent, er vår klare oppfordring, sier Eckhoff.