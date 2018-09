Fant dyrene og fjøset tagget ned: - Det klikket for meg

(Stavanger Aftenblad:) – Veggene er tagget ned av. Det er tegnet kjønnsorganer overalt. Dessuten har de vært så frekke at de har malt dyrene. Da jeg så det, klikket det for meg. Slikt gjør du bare ikke, sier Kyllingstad til Aftenbladet.

Hun ble sjokkert da hun så hærverket som var utført på Jæren i morgentimene lørdag. Lillebrødrene hennes hadde fest på gården natt til lørdag, og Kyllingstad mistenker at det er noen av festdeltakerne som har tatt seg inn i fjøset og utført hærverket.

I tillegg til diverse malerutstyr fant hun også tomme flasker som tyder på at vandalene har hatt en fuktig kveld mens de malte ned fjøset.

Privat

– Ingen vil erkjenne at de har gjort det eller sett noe. Men dette er voksne folk. Festdeltakerne var mellom 20 og 30 år. Det går ikke an å oppføre seg på denne måten. Det holder ikke. Jeg har anmeldt saken til politiet og blitt fortalt at de ser alvorlig på dette. Jeg tror nok vi skal finne ut hvem som er ansvarlig, sier Kyllingstad.

Hun forteller at de to kyrne som ble utsatt for merkesprayen er veldig stresset og urolige.

I tillegg til tilgrisingen med maling, er det også forsøkt å rive ned en vegg med traktor.

Silje G. Kyllingstad

Lørdag la hun ut bilder og en tekst på Facebook der hun skriver at hun har mistet troen på menneskeheten. Posten var lørdag kveld delt 624 ganger.

– Jeg var litt skeptisk da jeg postet det, for jeg ønsket ikke å sutre for mye, men dette har varmet hjertet mitt. Jeg er takknemlig for støtten jeg har fått. Det er kjipt å tenke på at dyrene nok har vært redde, nå håper jeg bare vi klarer å finne ut hvem som har gjort det, sier hun.