En russisk statsborger er siktet og fengslet for ulovlig etterretning etter et IT-seminar på Stortinget. Den 51 år gamle mannen hadde vært deltager på et internasjonalt seminar om digitalisering på Stortinget da han fredag kveld ble pågrepet på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Statsminister Erna Solberg sier til NRK at hun var informert om at 51-åringen skulle pågripes før dette skjedde.

– Jeg var informert om dette på forhånd. Det er PST og rettsvesenet som skal behandle saken etter norsk lovgivning, sier Solberg til kanalen.

Søndag ettermiddag kom den første bekreftelsen fra russisk side om saken. På sine Facebook-sider kaller den Den russiske ambassaden varetektsfengslingen av russeren for et konstruert påfunn. De bekrefter samtidig at de gir konsulær bistand til 51-åringen.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Her er teksten som er lagt ut på Facebook:

«Den Russiske Føderasjons Ambassade bekrefter at en russisk statsborger ble 21. september 2018 pågrepet i Oslo Lufthavn etter deltagelse i et internasjonalt seminar på Stortinget. Ambassaden bedømmer pågripelsen og påfølgende varetektsfengslingen som et konstruert påfunn under et absurd påskudd.»

«Ambassaden yter konsulær bistand samt beskyttelse av rettigheter og interesser til den russiske statsborgeren.»

51-åringens forsvarer Hege Kristine Aakre sier at klienten, som er en russisk statsborger uten tilknytning til Norge, stiller seg uforstående til siktelsen og mener den skyldes misforståelser.

Russlands ambassadør i Norge Teimuraz Ramishvili sier at han er på ferie i Spania, og ikke kan kommentere saken nå.

Frode Bergs advokat: - Dette kan være dramatisk viktig

Utenriksdepartementet er knapp i sin kommentar om Russlands anklager om at saken er «konstruert»:

– Dette er en sak som er under etterforskning. Vi henviser derfor til PST og politiet for kommentarer, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker.

Russlandsekspert Iver B. Neumann sier til NTB at han mener Norge velger et sterkt signal til Russland når de nå går åpent ut med spionanklager.

Neumann, som er direktør ved Velferdsforskningsinstuttet NOVA og tidligere NUPI-forsker, sier at det mellom stater ofte er vanlig å ordne opp på kammerset.

– Når Norge går ut og publiserer en spionsak er det et sterkt signal, sier han.

Han mener forholdet mellom Norge og Russlan med denne saken er ytterligere forverret.

– Vi har all grunn til å følge med på utviklingen, understreker Neumann.