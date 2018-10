(Bergens Tidende): – Min klient er selvfølgelig lettet over å ha blitt løslatt. Løslatelsen betyr at det ikke er bevismessig dekning å anklage henne for drap eller medvirkning til drap, sier kvinnens forsvarer Kaj Wigum til Bergens Tidende.

Kvinnen har vært varetektsfengslet siden 26. mars i år. Sammen med sønnen ble hun siktet for drap eller medvirkning til drap, etter at en ung mann (21) i mars i år ble funnet død ved en høyblokk nær Oasen kjøpesenter i Fyllingsdalen.