Jemtlands ektemann er siktet for forsettlig drap, og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Hedmarken tingrett på Hamar mandag klokken 13.

Politiet har utvidet siktelsen til også å omfatte falsk forklaring, noe som trolig har sammenheng med at politiets etterforskning har gjort funn som er i strid med hva ektemannen har forklart, og at det var ham som meldte Janne Jemtland savnet.

Politiet har vært på ekteparets eiendom tre ganger før de fredag gikk tungt inn med kriminalteknikere hos en nabo.

Deretter ransaket de ekteparets hjem, der det ifølge Hamar Arbeiderblad ble funnet spor av blod.

Få timer etter ransakelsen var siktelsen mot ektemannen et faktum. Politiet mener at han alene står bak drapet på Jemtland.

- Det var hele tiden oppe til vurdering når vi skulle gjennomføre en grundigere undersøkelse av boligen. Vi har bygget saken sten-for-sten, og fredag gikk vi altså inn, sier lensmann Terge Krogstad i Ringsaker.

Hvorfor gikk de ikke inn i boligen lenge før?

Gjennombruddet i saken kom altså etter at politiet fredag morgen gikk til ransakelse av boligen til den savnede Janne Jemtland og ektemannen.

Da var det gått to uker siden Jemtland forsvant. Ifølge Hamar Arbeiderblad ble det funnet spor av blod i hjemmet.

Kunne de ha gått inn i boligen før?

Det kunne de absolutt, opplyser flere politikilder med lang erfaring fra kriminal- og savnetsaker til Aftenposten.

De sier at politiet har tilgang på bolig så sant en person er savnet herfra.

At de ikke gjorde det tidligere i denne saken, eller i andre saker der de også har ventet, har å gjøre med at det kan være følelsesmessig vanskelig, sier kildene.

– Jeg vil nødig være skråsikker. Dette er veldig avhengig av hva politiet har fått vite. Men idet saken går over til å være en straffesak er det nok rom for dette innenfor straffeprosessloven, sier jurist Gunleik Smestad ved Politihøgskolen.

På Aftenpostens spørsmål om politiet kunne gått inn i boligen før svarer lensmann Terge Krogstad:

- Ja, men først fredag var vi kommet dit. Samme kveld ble ektemannen siktet.

Politiet trekker frem funn både hos naboen og på ekteparets eiendom som avgjørende.

Obduksjon mandag

Kvinnen som ble funnet død i Glomma vil bli obdusert mandag, men alt søndag kveld håper politiet å få svar på identiteten.

Politiet mener likevel at det er den savnede som er funnet.

– Personen ble funnet på bunnen av Glomma, sier politiadvokat André Lillehovdevan der Eynden, som ikke ønsker å gi flere opplysninger om funnet.

Tror ikke andre har vært involvert

Jemtlands ektemann har sittet i avhør natt til søndag, og skal gjennom nye avhør søndag.

Politiet bekrefter at opplysningen om hvor de skulle lete etter den savnede Jemtland kom etter pågripelsen. Etter det Aftenposten har erfart var det ektemannen som opplyste om stedet.

Funnet av det politiet antar er liket av Jemtlant ble gjort i Glomma, ved Eid bro to kilometer sør for Våler sentrum lørdag.

Ektemannen har forklart at han «har en rolle» i forsvinningen. Politiet har pr. nå ingen opplysninger om at det er flere involvert i det de mener er drapet på Jemtland.

46-åringen har med seg sin forsvarer Ida Andenæs i alle avhør.

Det jobbes med å finne løsninger for ekteparets barn

Det var Hamar Arbeiderblad som først skrev at det var funn av blod i hjemmet til Janne Jemtland.

Slik har politiadvokat André Lillehovde van der Eynden begrunnet ransakingen i hjemmet fredag:

– Onsdag og torsdag fikk vi kontroll over spor som gjorde det naturlig for oss å foreta såkalt tredjemannsransaking på en naboeiendom like ved der Janne Jemtland og ektemannen bor. Dette startet torsdag ettermiddag og kveld. Fredag morgen startet ransakingen i boligen til Janne Jemtland og ektefellen, som førte til at ektefellen nå er siktet for drap.

Det jobbes tett med å finne varige løsninger for ekteparets to mindreårige barn, opplyser politiet. Inntil videre ivaretas de to av personer de kjenner og av barnevernet i Ringsaker.