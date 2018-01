Leteaksjon etter savnet mann i Eide

En kamerat av vedkommende er den siste som har hørt fra ham, da via en tekstmelding om at savnede var på toppen av Sørtussen.

I 22-tiden var mannen, som er i 20-årene, fortsatt ikke funnet.

– Søket foregår for fullt, og det vil fortsette inn i natten, sier operasjonsleder Jan Helge Kjøl i Møre og Romsdal politidistrikt.

Han opplyser at mannen trolig skulle gjennomføre et basehopp fra Sørtussen, men at det er uklart om hoppet er blitt gjennomført.

– Søket er konsentrert i området ned fra toppen, opplyser Kjøl.

Leteaksjonen ble iverksatt like etter at politiet fikk meldingen om hendelsen klokken 17.14. Politiet får bistand fra et Sea King-helikopter fra Hovedredningssentralen Sør-Norge, Norske Redningshunder, samt frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

Også et ambulansehelikopter bisto i søket tidligere på kvelden, men ble senere kalt tilbake grunnet et helseoppdrag.

Både terrenget og værforholdene byr på utfordringer for dem som leter etter den savnede mannen.

– Vi har foreløpig ikke vurdert å avslutte søket, men det er utfordrende forhold i området. Fjellet er loddrett, og i tillegg er det også bratt litt lenger ned i terrenget. Det er også mørkt, en del snø og en viss snøskredfare, sa Kjøl tidligere onsdag kveld.