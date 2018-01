Den savnede basehopperen i Eide er funnet omkommet

Mannen ble funnet omkommet klokka 3.33 natt til torsdag i Vasskordalen av letemannskaper, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt klokka 5.49.

– Vi leter nå med fire hundeekvipasjer på fjellet. Sea King redningshelikopteret og øvrig bakkemannskap er kalt tilbake, sa operasjonssleder Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB natt til torsdag.

En kamerat av den savnede mannen er den siste som har hørt fra ham, via en tekstmelding han mottok i 12-tiden onsdag om at basehopperen var på toppen av Sørtussen, 907 meter over havet.

Leteaksjonen ble iverksatt like etter at politiet mottok en bekymringsmelding klokka 17.14 om at mannen ikke hadde tatt kontakt.

Politiet fikk bistand fra et Sea King redningshelikopter, Norske Redningshunder, Røde Kors og Norsk Folkehjelp i den omfattende leteaksjonen som ble iverksatt.