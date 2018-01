Meteorologen lover flott vinterhelg – også på golfbanene ved Oslofjorden

– Det blir en fin vinterhelg i hele landet, kjempeforhold overalt, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness til Aftenposten.

– Blir snøen liggende lenge?

– Ikke evig, men i hvert fall til over neste helg. Jeg tror vi går inn en periode med litt midlere vær i midten av neste uke. Da synker snøen sammen, og det spørs om ikke postkortforholdene vi har nå, forsvinner.

Hans O. Torgersen

På golfbanen i Drøbak er det nå mellom 40 og 60 centimeter snø, mer enn nok til at idrettsklubben DFIs mannskaper på prepareringsmaskinen har kjørt opp flere mil med løyper.

Fint over alt

Det er like fine forhold stort sett overalt, og helgeværet blir bra og rettferdig fordelt landet over.

– Søndag ser fin ut, men det er litt utfordrende med skydekke på vinteren. Det hender at det blir liggende igjen skyer som prognosene ikke klarer å se. Det er ikke sikkert det blir strålende sol på Østlandet, men med litt flaks får vi se solen i lange perioder søndag. Da blir det helt fantastisk, sier Thyness.

Hans O. Torgersen

Det er vinden som er årsaken til at meteorologen ikke kan love knall sol her østpå.

Best på Vestlandet

– Hadde vi hatt vestavind, hadde jeg kunnet love at det ble bra, men nå har vi vind øst-sørøst. Da kan det hende at skyene ikke løser seg opp.

Statsmeteorologen lover altså en fin helg over hele landet. Aller best blir det på Vestlandet, i Møre og Romsdal og i Trøndelag.

– Vestlandet får det kanonfint, og det ligger an til en vinterhelg av de sjeldne. Også Møre og Romsdal og Trøndelag får stort sett klarvær, og det blir ikke så kaldt heller. Det blir litt kaldt her østpå, temperaturene kan nå ned under ti minusgrader, sier Thyness.