Lørdag klokken 15 var siste frist om du skulle rekke å handle bobler eller annen alkoholholdig drikke til nyttårsfeiringen.

På Grünerløkka i Oslo så det ut som denne erkjennelsen sank inn litt sent: I Markveien sto køen langt oppover gaten utenfor polet én time før stengetid.

Dette mønsteret går igjen også i resten av landet, viser tall fra Vinmonopolet.

Lørdag fra klokken 13–14 ble det solgt 112.000 liter vin, øl og sprit. Dette tilsvarer omtrent omsetningen en hel, gjennomsnittlig mandag presset inn på én time.

Lørdag fra klokken 14–15 ble det solgt 142.000 liter. Dette tilsvarer omtrent omsetningen en hel, gjennomsnittlig tirsdag.

I løpet av hele lørdagen ble det solgt 455.000 liter. Dette er nesten dobbelt så mye som ble solgt i løpet av lørdag 31. desember i fjor.

– Folk hadde veldig is i magen

– I år hadde folk tydeligvis veldig mye is i magen og utsatte nyttårshandelen helt til siste liten, sier pressesjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til Aftenposten.

– Det kokte skikkelig de to siste timene. Denne utviklingen så vi ikke i fjor i det hele tatt, sier han.

Høsten 2014 vedtok Stortinget å myke opp åpningsreglene for Vinmonopolet slik at polet kunne ha åpent nyttårsaften, påskeaften og pinseaften i tillegg til valgdager.

Men på grunn av bestemmelser i tariffavtalene som omfattet de ansatte på Vinmonopolene, tok det tid før endringene trådte i kraft.

Holdt åpent første gang i 2016

Nyttårsaften 2016 – som falt på en lørdag – ble den første nyttårsaftenen med åpne pol over hele landet.

I år er polene stengt fordi nyttårsaften faller på en søndag.

Men neste år er nyttårsaften en mandag og dermed vil polene holde åpent.

– En av grunnene til at vi solgte så mye i går, er nok at nyttårsaften falt på en søndag. Da handler folk både det de ville handlet på en vanlig lørdag og til nyttårsaften dagen etter, forklarer han.

Prosecco ekstra populært

På en vanlig salgsdag for Vinmonopolet er rødvin mest populært og utgjør omtrent halvparten av salget.

I går utgjorde rødvin imidlertid «bare» 36 prosent.

– For hele 2017 sto musserende viner for 6 prosent av salget, i går var andelen 22 prosent. Bestselgerlisten vår viser at flere Prosecco var ekstra populære i går, sier Nordahl.

Litt dårligere salg i romjulen 2017

Sett under ett er romjulen 2017 litt dårligere enn romjulen 2016 for Vinmonopolet, med drøyt 1,5 millioner liter solgt – 90.000 liter mindre enn i fjor.

Nordahl mener dette hovedsakelig skyldes at helligdagene i år faller slik at polet fikk en salgsdag mindre enn i fjor og at julen er kortere.

Best salg 22. desember

Årets aller største salgsdag for Vinmonopolet ble lørdag 22. desember.

– Den nest siste dagen før jul er alltid dagen med mest trykk. Lille julaften begynner julefreden å senke seg, men vi solgte likevel dobbelt så mye den 23. desember som en vanlig lørdag, forklarer Nordahl.